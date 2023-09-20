مال وأعمال

قامت وزارة التجارة والصناعة بتحرير ثمانية محاضر ضبط لعدد من المحال في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير لقيامها بعرض وبيع سلع (ملابس وأحذية) تحمل علامات مقلدة لعلامات تجارية عالمية.

وتم ضبط المخالفات خلال جولة فريق طوارئ الرقابة التجارية وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. كما قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد المطاعم في منطقة حولي ارتكب مخالفة غش تجاري حيث يقوم بتمديد صلاحية اللحوم المنتهية مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وتم ضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق قام بها فريق الرقابة التجارية وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية

