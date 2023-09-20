مال وأعمال

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين، مع انخفاض الدولار من أعلى مستوى له في ستة أشهر، قبل بدء اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ترقب الأسواق لمجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية من البنك المركزي الأميركي.

وقال الخبير الاقتصادي في مجال السلع الأولية بكابيتال إيكونومكس، إدوارد جاردنر، «أي توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنه سيرفع أسعار الفائدة بأكثر مما راهن عليه المستثمرون من قبل، يمكن أن يكون لها تأثير في دفع أسعار الذهب للانخفاض».

ومهدت سرعة النمو وتراجع التضخم ومتانة سوق العمل، الطريق لتوقعات محدثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، ستعكس على الأرجح إيمانهم المتزايد باحتمالات الهبوط الناعم للاقتصاد، مع إبقاء رفع آخر محتمل لأسعار الفائدة مطروحا على الطاولة.

وتحرك الدولار دون أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين من الخارج مع ترقب قرارات بنك إنجلترا وبنك اليابان بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سكوربيون مينيرالز، مايكل لانجفورد، «من المرجح أن يسلط خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الضوء، على أن مخاطر التضخم لم تنته، لكنهم في وضع الانتظار والترقب بالنسبة للتضخم».

واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1933.31 دولارا للأونصة، بعدما بلغت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر، وارتفعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1955 دولارا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 23.31 دولارا للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.6 في المئة إلى 938.97 دولارا، كما ارتفع البلاديوم واحدا في المئة إلى 1248.60 دولارا.

