مال وأعمال

استقبل محمد جاسم الصقر – رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس الجانب الكويتي في لجنة الصداقة الكويتية - الفرنسية بمكتبه صباح أمس كلير لو فليشر – سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت، كما حضر اللقاء رباح الرباح – مدير عام الغرفة.

تأتي هذه الزيارة في ظل الترتيبات التي تقوم بها لجنة الصداقة الكويتية الفرنسية بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لعقد اجتماعها الاول في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 28 سبتمبر 2023، إذ تم تأسيس هذه اللجنة بهدف تطوير وتوثيق العلاقات المشتركة ومد جسور تعاون جديدة بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة، باعتبارها حليفا استراتيجيا لدولة الكويت لما تمثله من ريادة دولية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا، تضم اللجنة في عضويتها شخصيات كويتية بارزة من مختلف الأصعدة.

في بداية اللقاء رحب الصقر بالسفيرة مثمناً، الدور الكبير الذي تقوم به السفارة لعمل الترتيبات اللازمة للوصول الى نتائج ايجابية تخدم كلا الجانبين، والتطلع الى الالتقاء بأعضاء الجانب الفرنسي باللجنة لبحث الفرص الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقين.

ومن جانبها، تقدمت لو فليشر بالشكر للسيد الصقر لسرعة الاستجابة لتشكيل أعضاء اللجنة وتلبيه الدعوه لإقامة الاجتماع الاول في العاصمة الفرنسية باريس، على ان يتم عقد الاجتماع الثاني بدولة الكويت خلال العام القادم.

وفي نهاية اللقاء، أكد الصقر حرصه وأعضاء لجنة الصداقة على استمرار التعاون والمساهمة في إيجاد أفضل الحلول للتحديات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.

