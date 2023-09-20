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كشفت بيانات حديثة أن أسعار الأرز في الأسواق الدولية، شهدت ارتفاعا نسبته 9.8% خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق الدولية.

وقالت صحيفة هندية متخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق الدولية ووصفتها بأنها الارتفاعات الأكبر منذ 15 عاما. وتضمن تقرير «فاو» إشارة إلى قيام الهند خلال شهر يوليو الماضي، بمنع تصدير الأرز غير البسمتي من إنتاجها، حفاظًا على أسعاره محليًا، وهي النوعية التي تشكل 25% من إجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.

وأوضح تقرير «فاو» أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز الهندي بنسب تصل إلى 50% من احتياجاتها الوطنية، منها دول أفريقية وآسيوية تستورد وحدها 80% من الأرز الهندي.

