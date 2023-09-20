مال وأعمال

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 32 سنتا ليبلغ 98?06 دولاراً للبرميل مقابل 98?38 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة للجلسة الرابعة على التوالي، إذ أثار ضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من المخاوف حيال شح المعروض الذي تسبب فيه تمديد تخفيضات الإنتاج من «أوبك+».

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.02 دولار بما يعادل 1.12% إلى 92.5 دولاراً للبرميل، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى في 10 أشهر الذي بلغته، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 60 سنتا أو 0.64% إلى 95.03 دولارا للبرميل، نقلاً عن وكالة «رويترز».

وارتفعت الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن إنتاج النفط الأميركي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري يتجه للانخفاض إلى 9.393 ملايين برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2023.

وتأتي هذه التقديرات بعد أن مددت السعودية وروسيا هذا الشهر تخفيضات إنتاجهما مجتمعتين 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن تخفيضات «أوبك+» لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات، بينما حذر أيضا من الضبابية بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمواجهة التضخم.

