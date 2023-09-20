مال وأعمال

نظمت جامعة الكويت حفل استقبال امس لطلابها الجدد في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية، بحضور قياديي الجامعة وعمداء الكليات.

في البدايةً أثنى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع على جهود جامعة الكويت التي أولت الجانب التعليمي والبحثي اهتمامًا بالغًا تماشيًا مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأردف قائلا: إنّ إستراتيجية جامعة الكويت ونظرتها لمستقبل الأسرة الجامعية من طلبة وأعضاء هيئة أكاديمية وإدارية تستمد أهميتها من القدرة المميزة للجامعة في أن تكون في مصاف الجامعات المتقدمة؛ مشيراً إلى أنّ جامعة الكويت تمكنت على مدى سنوات طويلة من تزويد البلاد بالمختصين في مختلف المجالات.

بدوره رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د. فايز الظفيري بالحضور وانضمام الطلبة المستجدين إلى جامعة الكويت وانتمائهم إليها.

وأكد أن جامعة الكويت تتطلع إلى أن يكون منتسبوها خير من يعبر عن رسالتها وأهدافها بتميزهم بالعمل الجاد تحقيقاً لرؤية الجامعة وترسيخاً لرسالتها واستراتيجيتها في جودة التعليم والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز، ولفت الى ان الإدارة الجامعية حرصت على الاطلاع على جميع الاستعدادات التي قامت بها الكليات من أجل تهيئة بيئة تعليمية تربوية هادفة لطلبة الجامعة، مبينًا أنّ الجامعة تمكنت على مدى سنوات طويلة من تخريج أجيال من خيرة أبناء الوطن لهم إسهامات بارزة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

