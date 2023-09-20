مال وأعمال

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قالت وزارة الداخلية انها تولي اهتماما كبيرا لأبنائها الطلبة الضباط، وذلك بعد تبين اصابة عدد من الطلبة الضباط الاختصاص بارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه تبين اصابة عدد من الطلبة الضباط الاختصاص بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغيير المناخ الحالي وتغير درجات الحرارة المستمرة.

وقالت إن أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة (الصحة الوقائية) لعمل مسحات طبية (فحص فيروس كورونا) للتأكد من عدم اصابة اي طالب، كما قامت بتعقيم جميع المهاجع، كإجراء احترازي وتم فصل الطلبة المتعافين عن بقية الطلبة حرصاً على حالتهم الصحية.

وأكدت ان وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لأبنائها الطلبة الضباط وأن المؤسسة الأمنية حريصة كل الحرص على تلقيهم الرعاية الصحية والطبية اللازمة حفاظاً على سلامتهم.

