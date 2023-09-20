مال وأعمال

على هامش اعمال الدورة الـ 45 للجنة التراث العالمي، المقامة في الرياض، افتتح سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر الأحمد والمندوب الدائم للكويت لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «اليونسكو» د. آدم الملا، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالانابة د. محمد خالد الجسار، معرض «فيلكا من باطن الارض الى اطراف السماء» الاحد الماضي، ليسلط الضوء على تاريخ جزيرة فيلكا الممتد لاكثر من خمسة آلاف عام.

يتضمن المعرض الذي يستمر حتى يوم 20 سبتمبر الحالي صورا لقطع واكتشافات اثرية تعود الى اربعة عصور شهدتها جزيرة فيلكا، وهي: العصر البرونزي «الدلموني»، والعصر الهلنستي والبارثي، والعصر الساساني «ما قبل الاسلام» والعصر الاسلامي.

