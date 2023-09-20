مال وأعمال

أصدرت محاكم الجنايات والاستئناف أحكاما عدة بإدانة المعتدين على الأطباء أثناء عملهم. ففي القضية الأولى غرمت المحكمة مواطنة 5000 دينار لانها اعتدت وضربت طبيبة وافدة وحجزتها في غرفة السونار بعد غضبها ورفضها إجراء فحوصات قبل السونار مع إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة. وفي القضية الثانية قضت المحكمة ببراءة طبيب مصري وتغريم مواطن 2000 دينار بعد مشاجرتهما إثر قيام المراجع بحذف الملف على الطبيب. وفي القضية الثالثة قضت المحكمة بحبس مواطن سنتين مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة 500 دينار والزامه بحسن السير والسلوك 3 سنوات بعد اعتدائه وضربه طبيبا وافدا أثناء تأديته عمله وسبه في مكان عام. وفي القضية الرابعة غرمت محكمة الجنح المفوضة مواطنة 500 دينار لانها أهانت طبيبة كويتية في مستشفى الفروانية بعبارات تمس الشرف والاعتبار. من جانبها، صرحت المحامية ايلاف الصالح أنها مستمرة بصفتها وكيلة عن الجمعية الطبية الكويتية في تقديم الشكاوى على المعتدين على الطواقم الطبية والأطباء في مختلف المستشفيات.

