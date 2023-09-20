مال وأعمال

أبقت اللجنة المشتركة للجنة الفنية والقانونية والمالية في المجلس البلدي تعديل لائحة البناء والجداول الملحقة به على الجدول، فيما أحالت برئاسة العضو د. حسن كمال تعديل ملاحظات اتحاد المقاولين على التعديل المقترح على لائحة تنظيم أعمال إلى لجنة دراسة ومراجعة لائحة البناء في الجهاز التنفيذي.

فيما أبقت على مقترح تعديل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية على الجدول، كما قامت اللجنة بمناقشة الجدول الخاص بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية في منطقة العبدلي، وبينت اللجنة أنه سيتم الانتهاء من التفاصيل المعنية في الاشتراطات في الاسبوع القادم.

