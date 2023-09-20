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أعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لتعزيز القيم عبدالوهاب السنين اطلاق حملة قيمية تحت عنوان «مدرستك مستقبل» تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا ان الحملة ستمتد خلال الفترة من 12 سبتمبر الى 12 اكتوبر المقبل. وقال السنين في بيان صحافي إن الحملة «التي تنظمها الجمعية انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية» تهدف الى تحفيز الطلبة على العودة الى المدرسة بحماس، وعزيمة، وتفاؤل كبير، ومساعدة اولياء الامور على تعزيز المشاعر الايجابية في نفوس الابناء تجاه المدرسة، خاصة ان بعض الطلبة يشعرون بالقلق مع اقتراب العام الدراسي. واضاف ان اهمية الحملة تنبع من الدور الاساسي والبارز للمدرسة في تربية النشء واعداد اجيال قادرة على بناء الوطن والمساهمة في رفعته، منوها بان الرسالة التي تتطلع الجمعية الى ايصالها هي توعية الطلاب بان المدرسة منبع العلم ومصدر الالهام، ومصنع الاجيال، وانها الطريق نحو بناء مستقبل كل طالب وطالبة. واشار الى ان الحملة تبرز دور المدرسة في تنمية ذكاء الطالب ومخزونه العلمي والمعرفي والثقافي، وكذلك في اكتشاف مواهب الطلبة وصقل مهاراتهم سواء أكانت علمية ام ثقافية ام رياضية، واوضح السنين ان الحملة تركز على عدة نواح، لعل ابرزها مساعدة الطالب على اتباع نمط حياة مثالي، وزيادة ثقته بنفسه، وتحفيزه على اتباع العادات الايجابية، ومنها الاستيقاظ مبكرا، والحفاظ على الصلوات الخمس، وبر الوالدين والاستماع لنصائحهم، وتخصيص ساعات يومية للدراسة حتى ينجز الطالب واجباته على اكمل وجه، وتقليص مدة استخدام الهواتف الذكية الى اضيق الحدود.

