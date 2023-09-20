مال وأعمال

استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمقر إقامته بمدينة نيويورك رئيس أقسام الجراحة وإدارة البحث الفني والأكاديمي والعلمي في مستشفى جامعة كرايتون الدكتور وضاح بدر الرفاعي.

وأعرب سموه عن تقديره لما حققه الدكتور الرفاعي من انجاز بتعيينه رئيسا لمجلس أقسام الجراحة في مستشفى جامعة كرايتون العريقة، مؤكدا دعم الحكومة الكامل للكفاءات الوطنية في سبيل مواصلة تطوير مسيرتهم المهنية على أعلى المستويات ونقل الصورة المشرفة للشباب الكويتي في مختلف المجالات.

