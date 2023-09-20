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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر بمستشار وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ديرك شولي وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك.

وسرد وزير الخارجية خلال اللقاء حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل برلماني البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة وما تضمنه هذا الحكم من مغالطات وإساءة تجاه الكويت.

ومن جانبه أبدى المسؤول الأميركي تفهمه لموقف الكويت تجاه هذا الحكم مشددا على التزام الولايات المتحدة الأميركية بحفظ أمن وسلامة الكويت وصون الأمن في المنطقة واحترام سيادة الدول على أراضيها ومياهها الإقليمية.

واستنكر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر بأشد العبارات الحكم الذي صدر أخيراً عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).

وقال الجابر في تصريح لـ(كونا) عقب مشاركاته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة الــ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة «نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا: لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق».

وأضاف «نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت» مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.

وذكر الجابر أنه شارك كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية (خور عبدالله).

وفي الختام أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين.

