مال وأعمال

تشارك دولة الكويت في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي ينطلق في مسقط أمس ويستمر يومين. وقال مدير إدارة العلاقات العامة الناطق الرسمي باسم (الشؤون) أحمد العنزي لـ(كونا) ان وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك سيترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع المقام في العاصمة العمانية مسقط. واضاف العنزي ان الاجتماع سيناقش العديد من القضايا منها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون (النظام الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي) وقضايا الأسرة والطفولة والعمل الخيري. وأوضح انه سيقام على هامش الاجتماع حفل تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي وكذلك تكريم شخصية رائدة في مجال العمل الاجتماعي على مستوى دول المجلس. واشار إلى أن وفد الكويت يضم وكيل وزارة (الشؤون) عبدالعزيز المطيري والأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون الاسرة ومدير ادارة العلاقات العامة احمد العنزي ومراقب الاتفاقيات والبرامج بادارة العلاقات الخارجية شريفة الشعبان ومدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح.