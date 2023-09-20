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أشاد وزير الثقافة المصري الأسبق د. محمد صابر عرب، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي لخدمة الفكر والثقافة في المنطقة العربية، موضحا أن أنشطة المؤسسة الفكرية والثقافية تغطي جميع الدول العربية تقريبا. وقال وزير الثقافة المصري الأسبق في تصريحات خاصة لـ«النهار» على هامش إطلاق مؤسسة الفكر العربي التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عقدين 2000-2020» بالعاصمة المصرية القاهرة، إن جميع التقارير الصادرة من مؤسسة الفكر العربي هدفها دعم الفكر العربي وتعزيز مفهوم المواطنة داخل الدول العربية، وتحقيق تضامن فكري عربي، موضحا أن المنطقة العربية تحتاج إلى ضرورة توعية وتعزيز العمل العربي المشترك لإرساء دعائم الوطنية والهوية وأيضا قبول التعددية سواء الفكرية أو السياسية.

وقال إن تقرير مؤسسة الفكر العربي العام الحالي، ألقى الضوء على المشكلات التي تعاني منها المجتمعات العربية منذ عام 2000 وحتى الآن سواء كانت مشكلات خارجية عالمية أو مشكلات داخلية، موضحا أن جميع الأبحاث التي تم على أساسها إصدار التقرير الحالي لمؤسسة الفكر العربي قام بها أساتذة متخصصون خبراء في المجال السياسي والفكري على مستوى الوطن العربي وتقدم رؤى وتستعرض حلولا.

وأثنى على قرار مؤسسة الفكر العربي باختيار القاهرة الإطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية والذي يعد من أشمل التقارير الصادرة من المؤسسة حتى الآن، موضحا أن مصر داعمة دائماً وعلى مدار تاريخها لأي مبادرات لتطوير ودعم الفكر العربي لأن مصر هي بيت العرب الشقيقة الكبرى للعرب.

ودعا وزير الثقافة المصري الأسبق، الحكومات العربية وصناع القرار إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الفكرية القوية مثل مؤسسة الفكر العربي لتعزيز مفهوم المواطنة والهوية العربية وأيضاً زيادة توعية الشعوب العربية بمخاطر التهديدات الأجنبية الخارجية التي تسعى حاليا لطمس الهوية العربية.

وقال إن الدولة المصرية قادرة على قيادة الدول العربية لتطوير الفكر العربي ودعمه وتحقيق التكامل الفكري والثقافي خاصة مع الدور الكبير لمصر في هذا المجال، مشيرًا إلى أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة العربية العام الماضي جاء تكليلا لجهود الدولة المصرية في ملف الفكر والثقافة على مستوى الوطن العربي وللدعم المصري الكبير في الوصول إلى حلول لقضايا المنطقة.

