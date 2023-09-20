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أكد مدير عام مؤسسة الفكر العربي د. هنري العويط، أن حرص المؤسسة على إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عقدين 2000 -2020»، من العاصمة المصرية القاهرة وتحديداً بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية له دلالات كثيرة ،موضحاً أن اختيار القاهرة جاء من المؤسسة كعربون وفاء لمصر عامة ولعاصمتها القاهرة خاصة لأن القاهرة هي التي استضافت الاجتماع التأسيسي لإطلاق مؤسسة الفكر العربي عام 2000 وهو الذي شهد تدشين هذا الكيان الفكري الكبير في المنطقة العربية، وحرصت القاهرة أيضاً على استضافة المؤتمر السنوي الفكري الأول عام 2001 كدعم وتقدير منها لدور المؤسسة في الفكر العربي ثم بعد ذلك استضافت القاهرة عددا كبيرا من الندوات والمؤتمرات والإصدارات الكثيرة لمؤسسة الفكر العربي، فكان قرارنا هو أن يتم إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية من العاصمة المصرية كنوع من رد الجميل وعرفاناً بالوفاء لمصر التي لم تتأخر عن دعم مؤسسة الفكر العربي يوماً واحداً.

تغيرات كبيرة

وقال مدير عام مؤسسة الفكر العربي في تصريحات خاصة لـ«النهار» على هامش إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عقدين 2000 -2020»، إن مؤسسة الفكر العربي حرصت أيضاً على إطلاق هذا التقرير المهم الذي يتحدث عن فترة تغيرات كبيرة في الدول العربية والمنطقة بدءاً من عام 2000 حتى عام 2020 من العاصمة المصرية القاهرة تقديراً للدور المصري الريادي والطليعي على الصعيد الفكري والثقافي ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى العربي والقاري وأيضاً كتكريم لمصر على جهودها الكبيرة في مجال الفكر العربي والتي تكللت بالنجاح العام الماضي 2022 باختيار القاهرة عاصمة للثقافة العربية بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة ومصر منذ عام 2020 تحديداً بسبب جائحة كورونا وما تبعها من ظروف وتغيرات صعبة في جميع النواحي، موضحاً أن مصر تضم نخبة كبيرة من المفكرين والكتاب والخبراء في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية والأدبية وأغلبهم يتعاونون في أغلب أنشطة مؤسسة الفكر العربي من إصدارات وندوات وتقارير ومؤتمرات، فمصر في قلب كل عربي ولا يمكن أن يكون هناك حديث عن فكر أو تنمية ثقافية ومجتمعية بدون تواجد مصر.

سلسلة ندوات

وأكد أن الندوة الخاصة بإطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية ستكون بدايتها في العاصمة المصرية القاهرة على أن تكون هناك سلسلة ندوات أخرى في بعض الدول العربية لأن التقرير يستحق ذلك فهو تقرير شامل للكثير من النواحي والمجالات المجتمعية والسياسية والثقافية والتعليمية ، مشيراً إلى أن هناك سلسلة ندوات وأنشطة ستعقد خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة لمتابعة التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية وللتعاون في مجالات فكرية وثقافية مختلفة خلال الفترة المقبلة مع مؤسسة الفكر العربي.

التعامل مع الأحداث العالمية

وقال د. هنري العويط لـ«النهار»: إن التقرير الثاني عشر هو واحد من سلسلة تقارير سنوية تصدرها مؤسسة الفكر العربي والتي توقفت لفترة قليلة خلال جائحة كورونا، موضحاً أن الموضوع الأساسي في التقرير الحالي هو كيف تعامل الفكر العربي مع الأحداث التي طرأت على الصعيد العالمي بصورة عامة وعلى الصعيد العربي بصورة خاصة خلال فترة عصيبة من عام 2000 حتى عام 2020، وحرصت مؤسسة الفكرة العربي على اختيار تلك الفترة لأنها بدابة حقبة ألفية جديدة بدأن بأحداث عالمية مثيرة هى أحداث 11 سبتمبر عام 2001 بتفجير مبنى التجارة العالمي في أميركا والتي خلفت تداعيات كبيرة على المستوى العربي بصورة خاصة ، ثم عام 2008 حدثت الأزمة الاقتصادية العالمية مروراً بعام 2010 الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي من تونس وصولاً بجائحة كورونا عام 2020.

تطورات كبيرة

وتابع هنري العويط: إن مؤسسة الفكر العربي أخذت بعين الاعتبار الأحداث الكبيرة والتطورات الهائلة التي سببتها جائحة كورونا بعد عام 2020 وأيضاً تبعات الحرب الروسية- الأوكرانية وحرصت على مناقشتها في جلسات ندوة إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية حتى يكون هناك مواكبة مع الأحداث العالمية الحالية مثل مسألة التغيرات المناخية وأزمة الاحتباس الحراري بالإضافة إلى مناقشة التطور التكنولوجي الهائل والتطورات الهائلة للذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره على الفكر والثقافة العربية، فبالرغم من الفرص الكبيرة التي يقدمها الذكاء الإصطناعي إلا أن هناك مخاطر تهدد البشرية ومستقبل الإنسان بكاملها من التطور الهائل للذكاء الاصطناعي.

قرارات غير ملزمة

وشدد على أن مؤسسة الفكر العربي لا تلزم أي حكومات عربية باتخاذ قرارات معينة، موضحاً أن المؤسسة فكرية وليست صاحبة قرار وبالتالي تقاريرها غير ملزمة للحكومات العربية، فالمؤسسة تضم مفكرين ومثقفين الذين يتباحثون ويرفعون التقارير فقط لطرح الرؤى ولكن في النهاية القرار يعود لأصحاب الشأن من السلطات المعنية، كما أن المؤسسة لا تتدخل في عمل أحد من الدول العربية.

وقال إنه يتمنى أن تجد التقارير التي تصدرها مؤسسة الفكر العربي سواء الدعم والتطبيق من قبل أصحاب القرار في الدول العربي لأن جميع تقاريرها هدفها هو التنمية الثقافية في الدول العربية، موضحاً أنه يتمنى أن تتحول تلك التقارير إلى استراتيجيات وخطط عمل وقرارات على أرض الواقع داخل جميع الدول العربية.

التنمية الثقافية والفكرية

ونوه مدير عام مؤسسة الفكر العربي أن جميع التقارير التي صدرت من المؤسسة حتى الآن مضمونها الرئيسي هو التنمية الثقافية والفكرية وهو الهدف من المؤسسة بدعم وتنمية التكامل الثقافي والفكري العربي، منوهاً أن الجلسات التي تعقد لمناقشة التقارير والتي تشمل جوانب سياسية وحزبية ومجتمعية وتعليمية وأيضا تكنولوجية تكون ضمن المعايير التي تم على أساسها إصدار تلك التقارير.

وأوضح د. هنري العويط أن تواجد أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبوالغيط حالياً في نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حال دون مشاركته في ندوة إطلاق المؤسسة للتقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية، موضحاً أن المؤسسة وجهت الدعوة لأمين عام جامعة الدول العربية للحضور لأنه ضائف ومشارك دائم للمؤسسة في إطلاق تقاريرها السابقة، مشيداً بالتعاون الكبير من قبل جامعة الدول العربية مع مؤسسة الفكر العربي فيما يخص الفكر والثقافة العربية.

وأبدى مدير عام مؤسسة الفكر العربي سعادته الكبيرة بوجود الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين ضمن مجلس أمناء المؤسسة الذي يضم كوكبة من كبار المفكرين والمثقفين والمبدعين من جميع الدول العربية، موضحاً أن المؤسسة تقدر جهوده الكبيرة في مجال العمل الإنساني والمجتمعي بالمنطقة العربية وبالعالم أجمع.

خريطة فكرية وثقافية

وكشف عن أن التقرير الثالث عشر للتنمية الثقافية الذي هو حالياً قيد الإعداد وشارف على الانتهاء داخل مؤسسة الفكر العربي يشمل الخريطة الفكرية والثقافية في الدول المغاربية الخمس «تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا» ومن المقرر أن يظهر للنور مطلع العام المقبل، موضحاً أن هذا التقرير يتحدث أيضاً عن التنمية الثقافية والفكرية في تلك الدول. وأشار إلى أن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بالندوات والمؤتمرات والإصدارات المختلفة والتقارير التي تصدر يغطي مختلف الدول العربية وليس دول بعينها.

