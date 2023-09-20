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تناولت الجلسة الثانية لمناقشة إطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية، «العلاقة بين الدولة والمجتمع: الصراعات الداخليّة والاستقرار السياسيّ»، والتي عقدت بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية الاثنين، وناقشت الجلسة التي أدارتها

أ. د. فادية كيوان، المديرة العامّة لمنظّمة المرأة العربيّة، مفهوم الدولة في الفكر السياسيّ العربيّ وتطوّره التاريخيّ، وإشكاليات العلاقة بينها وبين المجتمع في ظلّ الصراعات الداخليّة وغياب الاستقرار السياسيّ ومخاطر الانقسام والتفتيت،كما عرضت الجلسة مقوّمات ومواصفات الدولة الوطنيّة، وبيّنت الأسباب التي تعوّق وتؤخّر قيامها كالأنظمة الاستبداديّة وضعف أسس الديموقراطيّة والأيديولوجيات المسيطرة،ودعت الجلسة إلى أهمية إصلاح الفكر الديني لمواجهة أي محاولات خارجية تحاول النيل من إرادتنا العربية.

وفيما يتعلّق بالعلاقة بين المجتمع والدولة في المنطقة العربيّة فوصفها المتحدّثون في الجلسة وهم سفير المملكة المغربيّة لدى الجمهوريّة اللبنانيّة سابقاً د. علي أومليل، وأستاذ السياسة والعلاقات الدوليّة في جامعة طرابلس أ. د. يوسف محمد جمعة الصواني، بأنها واقعة في إشكاليّة كبرى تتمثّل بهشاشة المجتمع والدولة معًا، وحالة الانفصال بينهما مستمرّة نظرًا إلى عدم قدرة بعض الدول العربيّة على استيعاب التنوّع والتعدّد داخلها. وخلصت إلى أنّ أحد أسباب استمرار الوهن في بلداننا العربيّة يعود إلى تناحر الجماعات (المذهبيّة، القوميّة، القبليّة، الطائفية...) فيما بينها. وقالت د. فادية كيوان: إن العالم العربي يعاني منذ 100 عام من التعثر والنكبات سواء الداخلية أو الخارجية، ومؤسسة الفكر العربي محركها دائما دائر ولا يتوقف وهو من يحركنا في الوطن العربي. وأكدت أن نظام محمد علي باشا هو من أسس لدولة وطنية عميقة في مصر، ومفهوم الدولة الوطنية ولد في أوروبا القديمة، والدولة الوطنية تعني أن المجتمع منسجم مع الدولة، موضحة أن الاستعمار هو الذي فرض علينا مفهوم الدول الوطنية، كما أن الاستعمار الغربي مع النخب المحلية هو من أوجد الدول الوطنية. وقالت إن مصر وتونس فقط هما اللتان نجحتا في تغيير الأنظمة والوصول إلى استقرار سياسي نسبي، لأن المجتمع الوطني فيهما متماسك وفيهما نسيج وطني واعٍ مختلف عن بقية الدول العربية الأخرى التي تعاني من ويلات الحرب الأهلية وتغير الأنظمة لعدم توافر نسيج وطني متماسك قادر على التأقلم مع الحريات ومع تغير الأنظمة والدولة الوطنية.

وأضافت أن المجتمعات العربية تواجه إشكالية في العلاقة بين المجتمع والدولة لعدم وضوح المفاهيم، موضحة أن الخارج حريص على تشجيع ضعف المجتمع والدولة في المنطقة العربية وعلى وجود العلاقة الضعيفة لتحقيق أجندته المدمرة، والقبائل عادت مرة أخرى بعد سقوط الأنظمة في بعض الدول العربية. وأكدت أن المطلوب حاليا هو القبول بواقعنا وعدم الهروب منه ومعرفة حدودنا الوطنية والمدافعة عنها. وقال السفير الدكتور علي أومليل سفير المغرب في لبنان سابقا: إن الدولة الوطنية لها مواصفات وحدود وسيادة، ومفهوم السيادة يعني عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ولها قانون أساسي هو الدستور. وأشار إلى أن فقدان التوازن بين العرب والغرب جعلنا نضطر إلى إدخال إصلاحات داخلية مثل إقامة جيش عصري لمواجهة ضغط خارجي وضمان الأمن الداخلي والدفاع عن الوطن ضمن مفهوم الدولة الوطنية، وفرض ضرائب جديدة جعل البعض داخل الدول العربية للتحالف ضد الإصلاحات الداخلية التي تسعى الدول لإقرارها. وقال إن الإصلاح داخل الدول العربية جاء لان هناك ضغطا خارجيا ومطامع أيضا خارجية في ثروات العرب، ويجب أن تكون الإصلاحات قائمة من الداخل بإرادة وطنية ولابد من إصلاح الفكر الديني لمواجهة أي محاولات خارجية تحاول النيل من إرادتنا العربية.

وأوضح أن المتخصصين أعطوا أسباب التأخر في الإصلاح ببعض الدول العربية بسبب النظام الاستبدادي في بعض الأنظمة وخاصة الأنظمة الإسلامية، والنظام السياسي الاستبدادي ونمط الإنتاج الآسيوي سبب تأخر الإصلاحات الداخلية، والحل في قدوم سلطات جديدة بإرادة جديدة، ففكرة الانقلابات تأتي بسبب الاستبداد وتأخر الإصلاح في الدول.

وتابع: لماذا لم ينجح الربيع العربي؟ وربما كان هناك تفسير بأن الشعارات كانت رائعة ولم تنجح لأنها لم تجد عقليات مناسبة ولم تجد حاملا اجتماعيا كافياً لها تحملها ولهذا فاز بالثورات الإسلاميون في الدول العربية في البداية، والشعوب استبشروا خيرا في بداية الربيع العربي ولكن تجاوز الإسلاميين في حق الشعوب وسعيهم لتحقيق مكاسب أسقاطهم بعد أن وصلوا إلى السلطة، وأوضح أنه لا حريات حقيقية في الوطن العربي خلال الآونة الأخيرة.

وأكد أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة د يوسف جمعة الصواني، أن الدولة في العقود الماضية لم تكن في خط موازٍ مع المجتمع بسبب هيمنة الدولة على كل شيء لدرجة أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني أصبحت غريبة في تلك الدول حتى وقت قريب، وما حدث حاليا أن الدولة أخذت شكل جديد من التشكيل والتكوين ولكن مازالت هناك إشكالية في العلاقة بين المجتمع والدولة.

ودعا إلى ضرورة أن تقود النخب السياسية والاقتصادية المجتمعات العربية، موضحة أن التغيرات السياسية والاقتصادية الذي مرت به المجتمعات العربية أثرت في شكل العلاقة بين المجتمع والدولة.

وأضاف أن الدول العربية نجحت في إثبات نفسها كمؤسسات ضد العولمة الخارجية، والمجتمع العربي مازال يعاني من الهشاشة وعدم المشاركة السياسية الحقيقية.

