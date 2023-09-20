عربيات ودوليات

بورتسودان - الوكالات: اشتبك الجيش السوداني في بورتسودان مع عناصر ميليشيا قبلية، وفق ما أفاد شهود، في أول مواجهة مسلحة تشهدها المدينة الساحلية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك طاحنة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال شاهد عيان في بورتسوردان إن وسط المدينة المطلة على البحر الأحمر شهد «تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش وميليشيا يقودها شيبة ضرار» القيادي في قبيلة البجا. وأضاف شاهد عيان آخر طالباً بدوره عدم كشف هويته أن «جنوداً انتشروا في المنطقة بعد إزالة نقاط تفتيش كانت الميليشيا أقامتها» في حين أفاد آخرون بـ«عودة الهدوء» بعد فترة قصيرة.

وتضم بورتسودان المطار الوحيد الذي لايزال يعمل في السودان وتؤوي مسؤولين حكوميين وأمميين غادروا العاصمة الخرطوم هرباً من المعارك.

وتواصلت في العاصمة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وتخللها وفق شهود عيان قصف جوي وبالمدفعية الثقيلة. وبقيت بورتسدوان بمنأى من العنف إلى أن اندلعت الاشتباكات فيها ليل الإثنين الثلاثاء.

وفي الأسابيع الثلاثة الأخيرة شكلت بورتسودان قاعدة للبرهان الذي بقي حتى أواخر أغسطس متحصناً في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي يحاصره مقاتلو قوات الدعم السريع.

ومذاك أجرى البرهان ست رحلات خارجية انطلاقاً من بورتسودان في خطوة اعتبر محللون أنها تنطوي على مساع دبلوماسية لتعزيز موقعه في حال أجريت مفاوضات لوضع حد للنزاع.

وفي بداية النزاع دعم شيبة ضرار الجيش لكنه عاد ووجه انتقادات حادة لمسؤولين حكوميين انتقلوا إلى شرق السودان، من دون أن يعلن تحالفه مع قوات الدعم السريع. وتعهدت قبائل أخرى في شرق السودان دعم الجيش.

ولليوم الثالث على التوالي هاجمت قوات الدعم السريع مقر قيادة الجيش في وسط الخرطوم،

وأدت الاشتباكات إلى اشتعال النيران في مبانٍ بوسط العاصمة وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تلتهم مباني شهيرة أبرزها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة النيل، كبرى شركات النفط في البلاد. وقالت قوات الدعم السريع إن المباني دمرت في هجمات شنها سلاح الجو، في حين جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية التابعة للبرهان وأوردته وكالة السودان للأنباء أن «الميليشيا المتمردة لجأت خلال اليومين الماضيين لعمليات التخريب والحرائق في إطار حملتها الشريرة والممنهجة لتدمير العاصمة القومية».

ويتهم نشطاء وجمعيات إغاثة ومنظمات دولية الطرفين باستهداف البنى التحتية وبتعريض حياة المدنيين للخطر.

