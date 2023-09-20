عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: كشف مسؤول عسكري عراقي كبير امس ان طائرة مسيرة قتلت ثلاثة من عناصر مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان دخلت الأجواء العراقية من تركيا، مندداً بـ«اعتداءات متكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول».

وقصفت طائرة مسيرة الاثنين مطار عربت الزراعي قرب مدينة السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان العراق والذي يستخدم للطائرات الخاصة برش المبيدات الزراعية. وأسفرت الضربة عن مقتل ثلاثة عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وذكر البيان الصادر امس عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن «هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه» مضيفاً أن العراق «يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات» ورأى رسول أن «هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه». وتوعد بيان لجهاز مكافحة الارهاب الكردي بـ«الانتقام ممن سماهم العملاء والجواسيس الذين أعطوا معلومات عن وجود تلك القوات في المطار المذكور». وفي أول تعليق سياسي على الهجوم، دعا رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني الحكومة المركزية في بغداد إلى «تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كردستان».

