عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد الخميس في زيارة رسمية إلى الصين، هي الأولى له للدولة الحليفة لدمشق منذ ما قبل اندلاع النزاع قبل 12 عاماً، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية امس. وقالت الرئاسة في بيان إنه «تلبية لدعوة رسمية من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يقوم الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة إلى الصين تبدأ الخميس». وتشمل الزيارة لقاءات وفعاليات في مدينتي هانغجو وبكين، كما يرافق الأسد وفد سياسي واقتصادي. ومن المفترض، وفق صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة، أن يحضر الأسد حفل افتتاح الألعاب الآسيوية في هانغجو في 23 من الشهر الحالي. وتعتبر الصين احدى الدول الحليفة لدمشق، وقد قدمت لها الدعم خصوصاً في المحافل الدولية ومجلس الأمن الدولي، حيث امتنعت مراراً عن التصويت لقرارات لا تصب في مصلحة دمشق. وتعد زيارة الأسد إلى الصين الأولى لرئيس سوري منذ العام 2004. كما تعد الصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011. وزار مسؤولون صينيون دمشق خلال فترة النزاع الدامي بينهم وزير الخارجية الصيني الذي التقى الأسد في العاصمة السورية في العام 2021، كما عقد اجتماعاً عبر الفيديو في 2022 مع نظيره السوري فيصل المقداد وزار وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم بكين في 2019. وشهد العام الحالي تغيرات على الساحة الدبلوماسية السورية تمثلت باستئناف دمشق علاقتها بدول عربية عدة على رأسها المملكة السعودية واستعادتها مقعدها في جامعة الدول العربية ثم مشاركة الرئيس السوري بالقمة العربية في جدة في مايو.