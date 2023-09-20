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باكو- الوكالات: أعلنت أذربيجان امس أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» تستهدف القوات الأرمينية في منطقة ناغورني قره باغ. بينما نفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها في هذا الإقليم المتنازع عليه، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف ما وصفته بـ «عدوان أذربيجان على قره باغ».

وأعلنت وزارة الدفاع الأذرية في بيان أن قواتها وجهت ضربات بأسلحة دقيقة ضد القوات والمواقع العسكرية الأرمينية، مشيرة إلى أن الهدف من هذه العملية العسكرية هو إخراج التشكيلات المسلحة الأرمينية مما وصفته بـ «أراضي أذربيجان» وتدمير البنية التحتية العسكرية الأرمينية في الإقليم. وقالت هذه الوزارة أيضا إن الهدف من العملية هو إنهاء استفزازات أرمينيا وتأمين الحماية للعائدين إلى «المناطق المحررة» وفق وصف البيان. وأفاد بيان الدفاع الأذرية بإصابة اثنين من جنوده بجروح صباح امس جراء ما وصفته باستفزاز عسكري أرميني. وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمدنيين في الإقليم المغادرة عبر الممرات الإنسانية إلى أرمينيا أو جهات أخرى. كما أعلنت الدفاع الأذرية في بيان آخر امس تعرض مواقع تابعة لجيشها لنيران كثيفة بأسلحة مختلفة من قبل القوات المسلحة الأرمينية الموجودة بالإقليم.

وسمعت صفارات الإنذار تدوي في ستيبانكيرت عاصمة الإقليم المتنازع عليه. فيما قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان تشن عدوانا واسع النطاق على الإقليم وإنها استهدفت قواتها ومواقعها العسكرية بضربات مستخدمة أسلحة دقيقة.

ونفت يريفان وجود قوات تابعة لها في قره باغ، وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته في موقعها بمنصة تليغرام «أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية مرارا، وتعلن مجددا، أن أرمينيا ليس لديها قوات في ناغورني قره باغ». كما طالبت مجلس الأمن الدولي وقوات حفظ السلام الروسية بالتحرك لوقف «عدوان أذربيجان على قره باغ». ودعت السلطات الأرمينية في الإقليم المدنيين للبقاء في الملاجئ ومراكز الإيواء. كما أفادت مواقع روسية بإغلاق المجال الجوي لأذربيجان أمام طائرات أرمينيا، وانقطاع الاتصالات عن عاصمة قره باغ.

بدورها أكّدت القوات الانفصالية في ناغورني قره باغ أنها تقاوم الجيش الأذربيجاني الذي يحاول التقدّم عميقًا في الجيب. وقال الانفصاليون على منصة «إكس»، «تحاول القوات الأذربيجانية التقدم عميقًا... تواصل قوات الدفاع مقاومة الهجوم الأذربيجاني على خط التماس بأكمله».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن بلادها تشعر بالقلق لتصاعد التوتر في قره باغ، كما أعلنت الوزارة أن موسكو تجري اتصالاتها بخصوص الوضع بالإقليم مع يريفان وباكو وحثت طرفي الصراع على تنفيذ الاتفاقيات بخصوص قره باغ للتمكن من التوصل إلى تسوية بدلا من تأجيج الوضع.

