عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن امس ان الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد القوات الروسية يحقق تقدما «منتظما» وأضاف في افتتاح اجتماع مجموعة الاتصال حول الدفاع في أوكرانيا المنعقد في قاعدة رامشتاين في ألمانيا «الهجوم المضاد الذي تشنّه كييف يواصل إحراز تقدم. والقوات الأوكرانية الشجاعة تخترق الخطوط الشديدة التحصين لجيش العدوان الروسي» على حد تعبيره.

من جهة ثانية، أكد أوستن أن أوكرانيا ستحصل «قريبا» على دبابات من طراز «أبرامز» من الولايات المتحدة. وسترسل الدبابات مع ذخائر باليورانيوم المنضب قادرة على اختراق الآليات المصفحة أعلن عنها في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأعلنت أوكرانيا أنّ قواتها اخترقت خطوط الدفاع الروسية باستعادتها قريتين قرب مدينة باخموت المدمّرة في الجبهة الشرقية في حين وصل رئيسها فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة حيث سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أن يلتقي نظيره الأميركي جو بايدن. وتأتي هذه التطوّرات في حين تثير قضية عبور صادرات الحبوب الأوكرانية التي تفرض روسيا حظرا على شحنها عبر البحر الأسود توتراً بين بروكسل وكييف وجاراتها في الاتحاد الأوروبي. وقالت أوكرانيا إنها تقدّمت بشكوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد كل من بولندا وسلوفاكيا والمجر بسبب حظر هذه الدول استيراد الحبوب الأوكرانية خلافاً لقرار المفوضية الأوروبية رفع هذا الحظر.

