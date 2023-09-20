عربيات ودوليات

نيويورك- الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عزم واشنطن على دعم تحويل الهدنة الحالية في اليمن، إلى اتفاق على وقف شامل ودائم للقتال. وأكد بلينكن في لقاء مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعم بلاده للمجلس والتزامها بتعزيز السلام في اليمن وتخفيف معاناة اليمنيين، وفق تدوينة لبلينكن على حسابه بموقع «إكس». من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الوزير بلينكن أكد خلال لقائه في نيويورك مع العليمي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة البدء في عملية سياسية يمنية تشمل الجميع، وتحت مظلة الأمم المتحدة. وفي وقت سابق دعا المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ إلى تمديد الهدنة مطالبا المجتمع الدولي ببذل المزيد لتمديدها، من أجل خفض التصعيد ووصول مزيد من الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية. وأوضح ليندركينغ أنه منذ بدء الهدنة هناك انخفضت نسبة الإصابات في صفوف المدنيين بنحو 60%، واستطاع 20 ألفا من اليمنيين السفر عبر رحلات تجارية من مطار صنعاء لأول مرة منذ 2016. وتتكثف منذ مدة مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل لأزمة اليمن، شملت جولات ومشاورات أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى جانب زيارات لوفدين سعودي وعُماني إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينغ. وأعلنت السعودية الخميس الماضي توجيه دعوة لوفد من العاصمة اليمنية صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون- لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.