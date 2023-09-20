دوليه

واصل جيرونا عروضه القوية هذا الموسم في الدوري الاسباني وحقّق فوزه الرابع تواليًا عندما تغلب على مضيفه غرناطة 4-2 أول من امس في ختام المرحلة الخامسة. وسجّل الاوكراني فيكتور تسيغانكوف (22) والبرازيلي سافيو (31) ودافيد لوبيس (34) والبرازيلي يان كوتو (89) اهداف الفائز، والالباني ميرتو أوزوني (63) والارجنتيني لوكاس بويي (85) هدفي الخاسر. وحافظ جيرونا على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم مع اربعة انتصارات وتعادل، فرفع رصيده الى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف خلف برشلونة حامل اللقب، ونقطتين خلف ريال مدريد المتصدر. واستهل جيرونا الموسم بتعادل مع ريال سوسييداد 1-1، قبل أن يحقّق اربعة انتصارات متتالية كان ابرزها على حساب مضيفه اشبيلية 2-1. واحتل جيرونا المركز العاشر في «لاليغا» الموسم المنصرم وهي افضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته بدوري الاضواء. في المقابل، مني غرناطة بخسارته الثانية تواليا والرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

