دوليه

كسب بيرنلي العائد بين الكبار نقطته الاولى هذا الموسم بتعادله مع مضيفه نوتنغهام فوريست 1-1 أول من أمس في ختام المرحلة الخامسة من بطولة إنكلترا. وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر المهاجم السويسري زكي أمداني في الدقيقة 41، لكن أصحاب الارض ردوا عبر لاعب وسط تشلسي السابق كالوم هودسون-أودوي في الدقيقة 62. وسجل بيرنلي الذي يشرف على تدريبه القائد السابق لمنتخب بلجيكا وفريق مانشستر سيتي فانسان كومباني، هدفا ثانيا في الدقيقة 76 عبر الجنوب إفريقي لايل فوستر بيد أنه ألغي بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد بسبب لمسة يد على الجناح النرويجي ساندر بيرجي قبل تمريره الكرة. وطرد فوستر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وبقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد نقطة واحدة من أربع مباريات مقابل سبع نقاط من أصل خمس مباريات لنوتنغهام فوريست.

