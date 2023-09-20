دوليه

جددت لاعبات منتخب إسبانيا للسيدات أول من امس إصرارهن على مواصلة الامتناع عن الاستجابة الى دعوة مدربة «لا روخا» الجديدة مونتسيرات توميه فاسكيس بعد ساعات قليلة من كشف الاخيرة عن تشكيلة المباراتين ضد السويد وسويسرا في 22 و26 من الشهر الجاري ضمن دوري الأمم الاوروبية.

واعتبرت غالبية اللاعبات الدوليات الرافضات للدفاع عن ألوان المنتخب بسبب قضية قبلة رئيس الاتحاد المستقيل لويس روبياليس لزميلتهن جيني هيرموسو في حفل توزيع جوائز المونديال الشهر الماضي في سدني، أن الاتحاد «ليس في وضع يسمح له بتوجيه الدعوة لهن». ونشرت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس صاحبة الكرة الذهبية لافضل لاعبة في العالم بيانا في حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، جاء فيه «ما ورد في بياننا الصحافي يوم الجمعة الماضي يوضح ودون أي تفسير آخر محتمل رغبتنا الأكيدة في عدم استدعائنا لأسباب مبررة. وهذه التصريحات تظل سارية بالكامل». واستدعت المدربة الجديدة توميه 23 لاعبة الإثنين بينهن 15 من المساهمات في إحراز اللقب العالمي الشهر الماضي في سدني، وذلك رغم عدم إنهائهن لإضرابهن، فيما استبعدت هيرموسو «من أجل حمايتها». وكانت 39 لاعبة بينهن 21 من أصل 23 توجن باللقب العالمي، أكدن الجمعة الماضي في بيان صحافي أن الشروط غير مستوفاة للعب مرة أخرى في المنتخب الوطني. ودعت اللاعبات إلى إصلاح شامل لهيئات كرة القدم الإسبانية، وأكدن أن استقالة روبياليس وإقالة مدرب منتخب السيدات خورخي فيلدا الذي كنَّ ينتقدن خططه التكتيكية، ليستا كافيتين. وفي البيان الصحافي الذي صدر أول من امس، والمكتوب باسم «لاعبات المنتخب الأول للسيدات الإسباني»، دون مزيد من التفاصيل عن الموقعات، أكدت اللاعبات أنهن «سيدرسن التبعات القانونية المحتملة» التي يتعرضن لها «لاتخاذ القرار الأفضل لمستقبلهن وصحتهن». من جهة أخرى، اعتبرت اللاعبات أن استدعاءهن لم يتم تنفيذه في الوقت والشكل اللذين حددتهما لوائح الفيفا، الأمر الذي من شأنه أن يمنع اتحادهم من «طلب حضورهن» في المعسكر التدريبي.

وختمت اللاعبات البيان بقولهن «نأسف مرة أخرى لأن اتحادنا يضعنا في موقف لم نرغب أبدًا في التواجد به».

