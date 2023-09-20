دوليه

دشَّن الاتحاد عودته الى مسابقة دوري أبطال آسيا بعد ثلاث سنوات من الغياب بفوز كبير على ضيفه ايه جي أم كاي الأوزبكستاني 3-0، فيما أفلت مواطنه الهلال وصيف بطل النسخة الماضية من سقوط مدوٍّ على أرضه أمام نافباخور الأوزبكستاني وانتزع تعادلا قاتلا 1-1 الاثنين في الجولة الأولى.

في المباراة الاولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، حسم الاتحاد نتيجة مباراته في الشوط الاول بتسجيله الاهداف الثلاثة عن طريق هارون كمارا (11) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (15 و42 من ركلة جزاء).

وتصدر الاتحاد المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط تاركاً المركز الثاني للقوة الجوية العراقي وسيباهان الإيراني المتعادلين 2-2 على ملعب استاد فرانسوا حريري في اربيل عاصمة اقليم كردستان وامام عشرة الاف متفرج.

وسجل علي جاسم (26 و88) هدفي القوة الجوية، ومحمد دانشكير (31) ومحمد قرباني (65) هدفي سيباهان.

وفي الثانية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، أنقذ المدافع علي البليهي فريقه الهلال من خسارة مدوية أمام ضيفه نافباخور بإدراكه التعادل في الوقت بدل الضائع ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدم نافباخور في الدقيقة 52 عن طريق توما تاباتادزي، قبل أن يدرك البليهي التعادل في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة ذاتها، خسر مومباي سيتي الهندي أمام ضيفه نساجي مازندران الإيراني بهدفين نظيفين سجلهما إحسان حسيني (34) ومحمد رضا أزادي (62).

وفي المجموعة الثانية، سقط السد القطري في فخ تعادل سلبي مخيب امام ضيفه الشارقة الإماراتي.

وحصل السد على ركلة جزاء في الدقيقة 58 اثر تعرض مهاجمه الإكوادوري غونسالو بلاتا للعرقلة داخل المنطقة، بيد أن الجزائري بغداد بونجاح سدد الكرة بجوار القائم (58).

وفي المجموعة ذاتها، مني الفيصلي بطل الدوري الاردني بخسارة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي 0-1 سجله البديل زافارمورود عبد الرحماتوف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

