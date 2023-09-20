دوليه

تقرر بصورة رسمية إقامة مباراة ودية بي منتخبي مصر والجزائر يوم 16 أكتوبر المقبل في الإمارات.

وسيواجه منتخب الجزائر منتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر في ملعب خضر حملوي بقسنطينة ثم يسافر إلى الإمارات لمواجهة مصر يوم 16. على الجانب الآخر، سيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب زامبيا في التوقف الدولي المقبل خلال شهر أكتوبر وتحديدا يوم 12 من ذلك الشهر. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل تلك الودية والأقرب لها أن تعلب أيضا في الإمارات.

ومن المرتقب تجدد الأزمة بين الأهلي ومنتخب مصر بسبب مواعيد تلك المباريات. ويرتبط الأهلي بمواجهة سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي حيث تقام المباراة في تنزانيا.

ونشب صدام بين الأهلي ومنتخب مصر في التوقف الدولي الأخير خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر.

