دوليه

قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك المصري إنه نجح مع الفريق الأبيض في الموسم الماضي بعدما قاده لإنهاء الدوري بالمركز الثالث وقاد الأبيض للتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية بعدما كان الفريق يحتل المركز التاسع. وأكد أن الأمور مختلفة بالنسبة للاعب المصري مقارنة بأميركا الجنوبية أو أوروبا، مؤكدا أن اللاعب في مصر لا يتدرب بكل قوة لأنه غالبا يسهر حتى ساعات متأخرة من الليل كما أن بعضهم يدخن الشيشة. وأضاف أنه مستقر وسعيد في الزمالك ولا يفكر في أي خطوة تدريبية أخرى في الوقت الراهن موضحا أنه دائم التطلع لاستكشاف تجارب جديدة سواء على مستوى الشرق الأوسط أو المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026. وقال: «الزمالك أحد عظماء أفريقيا ونحن سعداء هنا ولن نبحث عن أي ناد آخر في مصر أو أفريقيا لكننا منفتحون على خيارات أخرى في الشرق الأوسط أو منتخب يتيح لي فرصة التواجد في كأس العالم مرة أخرى». وأشار إلى أنه متابع جيد للكرة السعودية وتطورها في الفترة الأخيرة موضحا أن الدوري السعودي فرصة جيدة للاستثمار الكروي ليصبح أحد أعظم دوريات العالم. وأضاف: «أستحق أن أكون بين مدربي النخبة في العالم لكن في الوقت الحالي الشرق الأوسط مقبل على تطور كروي وأيضا الدوري الأميركي فهو تنافسي وقوي».

