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تلقى المنتخب الأولمبي هزيمة تاريخية ثقيلة بسقوطه أمام نظيره الكوري 0-9 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب جينهوا ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لدورة الألعاب الآسيوية 2023 «آسياد هانغتشو» التي تستمر حتى 8 أكتوبر المقبل. وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها تعادلت البحرين مع تايلند بهدف لمثله.

وتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، في حين تقاسم المنتخبان البحريني والتايلندي المركز الثاني برصيد نقطة واحد لكل منهما، وتذيل الأزرق الأولمبي جدول الترتيب من دون رصيد.

وظهر المنتخب بمستوى متدنٍ جداً، وفشل في تشكيل أي خطورة على المنتخب الكوري، في الوقت الذي عانى دفاعياً من أخطاء متكررة سمحت للهجوم الكوري بالوصول إلى المرمى بكل سهولة، حتى أنه كان قادراً على تسجيل المزيد من الأهداف لو أحسن استغلال الفرص التي سنحت له.

وبدا البرتغالي ايميليو بيكسي المباراة بتشكيلة ضمت الحارس ضاري العتيبي ومحسن فلاح ويوسف الحقان وخالد صباح ومحمد الراشد وسلطان الفرج وبدر جمال وفهد زياد وفهد العازمي وطلال القيسي وسلمان العوضي.

وتقدم المنتخب الكوري مبكراً بهدف عن طريق جيونغ وو يونغ بعد هجمة منظمة أنهاها المهاجم الكوري بتسديدة من تحت الحارس ضاري العتيبي (3)، وعزز الكوريون تقدمهم في الدقيقة 19 اثر كرة سددها أوم وون سانغ وارتدت من القائم إلى تشو يونغ ووك الذي تابعها في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

وأجرى المدرب تغييراً لتدارك الأمر في الجانب الدفاعي فأدخل القائد عبدالعزيز ناجي بدلاً من بدر جمال، لكن المنتخب الكوري واصل سيطرته وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44 عن طريق بيك سون غهو، والرابع عن طريق جيونغ وو يونغ (45+1)، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة لكوريا. وفي الشوط سجل المنتخب الكوري 5 أهداف أخرى عن طريق يونغ (48)، وأوم وون سانغ (52)، وتشو يونغ ووك (74)، والبديلين جيونغ باك (80)، وبارك آن (90+6). ويلتقي الأزرق مع البحرين غداً في الجولة الثانية التي تشهد كذلك مباراة كوريا الجنوبية مع البحرين.

