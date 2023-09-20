محلية

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حقق العربي الأهم في مباراته أمام الزوراء بفوزه عليه 2-1 ليحصد 3 نقاط مهمة وضعته في صدارة المجموعة الثانية مناصفة مع الرفاع البحريني الفائز على النجمة اللبناني 2-0 في الجولة الأولى من منافسات كأس الاتحاد الآسيوي. ورغم أن المباراة التي أقيمت على ستاد البصرة الدولي الخالي من الجماهير تطبيقاً لعقوبة على الفريق المضيف، كانت ضعيفة المستوى فنياً من الجانبين فإن كل فريق منهما لديه أسبابه، فالعربي يفتقد أكثر من عنصر مهم ولم يلعب تحت إشراف مدربه الجديد الألماني توماس برداريتش إلا مباراتين رسميتين في الدوري الممتاز. في المقابل يمر الزوراء بمرحلة تجديد غير فيها جهازه الفني وعدداً كبيراً من لاعبيه، بالإضافة إلى أن الموسم لم يبدأ بعد في العراق، الأمر الذي يُلتمس فيه العذر للمصري حسام البدري مدرب الفريق. العربي الذي غاب عنه سلطان العنزي وحسين أشكناني وعلي خلف وسلمان العوضي والحارس سليمان عبدالغفور، ظفر بـ «الزبدة» وحقق الراد بغض النظر عن المستوى، بعد أن اعتمد على محترفيه المغربي حمزة خابا والسنغالي مامادو ثيام اللذين سجلا الهدفين، والنيجيري أنالو إيوالا الذي ظهر بمستوى جيد وكان أفضل لاعبي الفريق إلى جانب الظهير الأيسر حمد القلاف. وما زال الأخضر يعاني على الجانب الدفاعي مع تكرار الأخطاء الفردية والساذجة أحياناً التي لحسن الحظ لم يستغلها الزوراء الذي عاني هو الآخر من أخطاء مشابهة. كما لم يظهر الفريق بعد أي شكل هجومي واضح في ظل الاعتماد على الجهود الفردية من المهاجمين، وتلك أمور يجب على المدرب الألماني معالجتها إذا أراد أن يستمر في المنافسة على الألقاب المحلية أو القارية.

