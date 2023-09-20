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شارك عضو اللجنة الفنية للباركور في الاتحاد الآسيوي للجمباز محمد العطار في الاجتماع الأول للجنة الذي انعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند. وذكر الحكم الدولي العطار الذي شارك في الاجتماع عبر خاصية الاتصال المرئي (زووم) أن اللجنة أسندت إليه مهام عدة من أبرزها تجهيز خطة لتدريب حكام القارة وإعدادهم لإدارة بطولات الباركور الآسيوية. وأفاد العطار أن الاجتماع الثاني للجنة سيعقد خلال نوفمبر المقبل، وسيتناول الخطط المقترحة لتنظيم البطولات ودورات التحكيم وإعداد المدربين، مضيفاً أن الاتحاد الآسيوي يمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو نشر لعبة الباركور في القارة. وشكر العطار مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمباز على الثقة التي أولاه إياها لتمثيل الكويت في الاتحاد الآسيوي، وعلى تسخيره جميع الإمكانات له ليكون من أوائل الحكام الدوليين في رياضة الباركور الآسيوية. خسارة «الكريكت» أمام قطر خسر منتخب الكويت للكريكت أمام نظيرة القطري بنتيجة 155 ركضة مقابل 156 في بطولة الخليج الأولى للعبة للكريكت المقامة في الدوحة. وأخفق منتخب الكويت في أن يحقق نقطتين ثمينتين من المنتخب القطري مستضيف البطولة ليتجمد رصيده عند أربع نقاط. وكان منتخب الكريكت استهل مشواره بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (143 - 142) ثم فاز على المنتخب البحريني بنتيجة (124 - 123). وقال مدير الفريق محمود عبدالله لـ «كونا» عقب المباراة ان المنتخب الكويتي قدم مستوى جيدا أمام مستضيف البطولة الخليجية للعبة الكريكت الا ان الحظ لم يسعف المنتخب في تحقيق الانتصار الثالث على التوالي. وأكد ان اللاعبين سيقدمون مستوى آخر في المباراة القادمة أمام الإمارات حتى يعوضوا خسارتهم أمام المنتخب القطري ويرفعون عدد النقاط في البطولة للوصول إلى النهائي.