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قام وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بجولة تفقدية على ستاد جابر الدولي وستاد علي صباح السالم للاطلاع على جاهزيتهما لاستضافة منافسات «خليجي 26» التي ستقام في الكويت شهر ديسمبر من العام المقبل. ووصل الوفد إلى البلاد أول من أمس برئاسة جاسم الرميحي أمين عام الاتحاد الوفد وكان في استقبالهم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله أحمد الشاهين، ورافق الوفد خلال الزيارة مدير البطولة نواف السمحان، والأمين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي، ورئيس لجنة المسابقات حامد الشيباني. ورحب الشاهين بالوفد الخليجي، مؤكداً جهوزية الاتحاد الكويتي لاستضافة منافسات البطولة الخليجية. ويقوم الوفد اليوم بجولة أخرى حيث سيتم الاطلاع على مجموعة من الفنادق والملاعب والمرافق الرياضية. ومن المقرر أن يعقد الخميس المقبل في الكويت اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي.