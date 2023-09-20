محلية

أعلن نادي كاظمة عن تعيين البرتغالي فرانشيسكو شالو مدرباً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبرازيلي سيرجيو فارياس الذي أنهى النادي ارتباطه به الأسبوع الماضي بعد منعه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) من ممارسة أي نشاط رياضي بسبب قضيته مع نادي الهلال السوداني. وحصد كاظمة مع فارياس نقطة واحد في أول جولتين بعد تعادله مع النصر 3-3، وخسارته أمام الكويت 2-5. وسبق للمدرب البرتغالي أن درب أندية في الدوري البرتغالي للدرجة الثانية والدرجة الثالثة، بالإضافة إلى تدريب نادي بارادو الذي يلعب في الدوري الجزائري الممتاز. وستكون أولى مهام المدرب الجديد مواجهة الجهراء في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز يوم 29 سبتمبر الحالي. ولعب البرتقالي أول من أمس مباراة ودية مع التضامن انتهت بالتعادل 1-1 ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري.