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تغلب الفحيحيل على الصليبخات 3-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس ضمن استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري. وسجل أهداف الفحيحيل البرازيلي وليان باروس (هدفين)، وفيصل عجب. وتنتظر الفحيحيل مواجهة قوية أمام القادسية في الدوري الممتاز يوم 29 سبتمبر الحالي، في حين يلعب الصليبخات مع اليرموك في اليوم ذاته ضمن دوري الدرجة الأولى. وفي مباراة ودية ثانية، فاز الساحل على خيطان بهدف دون رد. ويتأهب خيطان لمباراة العربي الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، فيما يغيب الساحل عن الجولة المقبلة من دوري الدرجة الأولى، ويلعب مع اليرموك يوم 4 أكتوبر المقبل.