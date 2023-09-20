محلية

تعاقد نادي النصر مع 3 لاعبين محليين لتدعيم صفوف فريق كرة السلة استعدادا للموسم المقبل. وضم النصر اللاعبان سلطان ومشاري السهو قادمين من الجهراء، كما تعاقد مع لاعب نادي الشباب عبدالعزيز الظفيري وذلك في سعيه إلى تدعيم صفوف الفريق للمنافسة الجدية في الموسم الجديد. وكان النصر أيضا تعاقد مع اللاعبين محمد الملا وأحمد سعود ومحمد السيسي وحسين حاجيه وهو ما يؤكد جدية الإدارة في تهيئة الفريق للاستحقاقات المقبلة. وعيّن النصر لاعبه السابق منصور الجلوي مديراً للعبة حيث يسعى جلوي إلى جانب المدرب الوطني أنور الدويلة إلى تجهيز الفريق للموسم المقبل ودعم صفوفه بعدد من الصفقات المحلية. من جانب أخر اعلن لاعب الفريق عبدالعزيز المولي اعتزال كرة السلة بعد مشوار طويل في نادي النصر. ويعتبر المولى من اللاعبين المميزين في صفوف العنابي وهو تدرج في الفريق من المراحل السنية حتى الفريق الأول الذي اصبح أحد اعمدته الأساسية.