عام أكاديمي جديد

آراء

بدأت المنطقة عامًا دراسيًا أكاديميًا جديدًا، وملامح ثورة علمية تلوح في الأفق، ثورة تكنولوجية لن يكون مقرها أو مركزها بعيدًا عن محيطنا الجغرافي، ولا وافدًا بالضرورة علينا من الخارج – أي خارج، لكن أجيالنا الشبابية الطالعة، وجامعاتنا الوطنية البازغة، ومنظوماتنا التعليمية المتابعة والداعمة، كل ذلك ينبئ بأن ثورة معلوماتية مركزها المنطقة سوف ترى النور خلال المستقبل القريب.

التكنولوجيا الفارقة بقدر ما أصبح لها تاريخ، ولم يعد لها حدود مثلما كانت الاحتكارات في العلوم والآداب تحوم حول المراكز وتتجاهل الأطراف، تتجلى عند معابد الحضارات القديمة وتفرض نفسها على الدول حديثة النشأة.

كانت القرية مبتعثة للمهاريين والأكفاء، لكنهم لا ينهضون ولا يشتهرون إلا في المدينة، وكانت الأحياء الشعبية مفرخة للفنانين والشعراء والأدباء والعلماء، لكنهم كانوا يقيمون في الأحياء الأرستقراطية والمدن الساحلية شبه الذكية.

اليوم انقلبت أهرامات الحداثة، لم يعد للتكنولوجيا وطن ولا محيط، ولا للحياة الذكية شخصً أو مجموعة أو جمعيات للرعاية والدعم، أصبحت التكنولوجيا تعيش داخل مقابر الفقراء تحت الجبال ووسط الحطابين، وبين عمال التراحيل، ونساجي الفحم الأثريين، أصبحت التكنولوجيا متوافرة في القرى والنجوع مثلما هي كذلك في المدن وناطحات السحاب والأبراج الذكية المتاخمة.

لم يعد للمدن الرقمية وطن، ولم يعد لمشغليها مكان ولا زمان ولا محيط ولا مثلث متساوي الأضلاع، العالم ينتج التكنولوجيا ويمنح حق الاستخدام والتطوير لها لمن يمتلك العلم والبحث العلمي، والقدرة على استيعاب المكنون الخوارزمي الفارق، والمحتوى الإلكتروني السباق.

من هنا فإن جامعاتنا الوطنية من خلال فرق بحثها المتخصصة ومراكزها العلمية المتطورة، قادرة على إنتاج علوم جديدة لا تقل أهمية عن تلك التي كانت تنتجها هارفارد وديوك وبرنستون وإم.آي.تي. أصبحت جامعاتنا من خلال تصنيع المحتوى وتجويد فكرته، على مرمى حجر من ابتكارات علمية جديدة، ومن اختراعات لم يسبق لها مثيل.

وهنا نحن اليوم نحتضن من بين طلابنا وأساتذتنا من هم على أعلى جاهزية لاختراع العجلة من آخر مراحلها، وليس من أول ما جاءت به الثورة الصناعية الأولى، أصبحت بحوثنا العلمية المحكمة مجازة من أعرق وأهم وأضخم المؤسسات والمجلات العلمية العالمية المتخصصة، وأصبح علماؤنا مرشحين لنوبل في أي وقت، ومن خلال أي بحث، بل إن بلادنا أصبحت لو امتلكت الإرادة الكافية قاب قوسين أو أدنى من مساهمة حقيقية في إيجاد حلول ناجعة لمعضلاتنا المعرفية، ولمشكلاتنا الاقتصادية ولحياتنا العامة، وتفاصيلها الصغيرة المترامية.

من هنا لابد ونحن في مطلع عام دراسي أكاديمي جديد أن نبني على تلك الفكرة، أن نقيم على هذا الواقع، أن نرمم الآيل، ونسد الفجوات، ونستكمل البنيان المرصوص. لابد أن ننتبه قليلاً للعلوم التي تضع لنا حلولاً جذرية لمشكلاتنا، وللآداب التي تنمي العقل النوعي للأمة، لا تلك التي تضيف إليها تراكمًا متواترًا منذ قديم الأزل، لابد مثلاً أن يُبتكر على المبتكر، وأن نعيد التفكير على المتفكر فيه، وأن نساير كل ما من شأنه أن يزيد من وعينا بقضايانا، وبعمق فكرتنا عن واقعنا، ويزيدنا لحمة وقوة وتماسكًا.

لابد أيضًا، وهذه ليست وصايا واجبة بقدر ما هي اعتبارات سابقة التجهيز، أن تكون لدينا مجموعات وفرق بحث علمية تعتمد على التبادل البحثي بين جامعاتنا، والتعاون العلمي بين طلابنا وأكاديميينا، لابد أن نتبادل الاعتراف الأكاديمي والزيارات الميدانية، والاطلاع على بحوثنا المتشابهة وتوحيد نتائجها وتجويد مخرجاتها وتوحيد منتجاتها نحو واقع تسويقي جديد، لا يخضع لسوق محلية بعينها بقدر ما يضع في الاعتبار سوقًا إقليمية بازغة وقادرة على المساهمة في صناعة القرار الإنساني الذي يهم البشرية جمعاء ولا يخص مجموعة إنسانية بعينها.

من هنا نبدأ عامنا الأكاديمي الجديد، فعلى بركة الله.

