ليلة القبض على جامعة الكويت

آراء

في ليلة ظلماء دامسة، افتقدنا فيها النور والقمر، تم القبض على جامعة الكويت وعلى استقلاليتها في إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية من قبل قرار وزير التربية والتعليم العالي بإغلاق الشعب المختلطة في كلية الحقوق والكليات الأخرى في جامعة الكويت. وجاء ذلك القرار، إثر اجتماع بين رئيس لجنة تعزيز القيم في مجلس الأمة ووزير التربية والتعليم العالي، تمخض عن ولادة القرار غير المشروع والمخالف للقانون رقم 24/1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتعليم في المدارس الخاصة. وصفنا القرار المشار إليه منذ البداية بعدم المشروعية وذلك لخروجه عن النص. لأن القانون المشار إليه في مادته الأولى ينص على أن «في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة». وهذا يعني وكما أكدت على ذلك المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ 16/12/2015 بأن «.. القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدرس، ولم يستلزم ان يكون ذلك احتجابا تاما للطالبات عن الطلاب، اذ يكفي لتطبيقه وضع اماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس..». أما القرار الصادر من وزير التربية والتعليم العالي قد جاء مبالغا بتنفيذ النص على أرض الواقع ومتعسفا به بحيث انه لم يفرق بين ما ورد في النص سالف الذكر» .. بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة .. «وبين ضمان منع الاختلاط بوضع مبان وقاعات ومختبرات وأنشطة خاصة بالطالبات..! فحمَّل القرار النص أكثر مما يحتمل وتجاوز نطاقه بالتنفيذ مما يوصمه بعدم المشروعية ويصبح النعي عليه سديدا والحكم عليه بالإلغاء يتفق وصحيح القانون وما تواترت عليه أحكام القضاء. أما قانون منع الاختلاط ذاته، فإن تعديله بوضع الضوابط المدروسة والمناسبة للطلاب والطالبات ولإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها من قبل المتخصصين في هذا الشأن بات مستحقا ، لاسيما وأن الاختلاط أصلا - وفي حد ذاته - من المسائل الاختلافية التي لا تضبطها نصوص شرعية مقطوع بها في ثبوتها او دلالتها، وتباينت آراء الفقهاء بشأنها.

ختاما، نرجو ألاَّ تكون إثارة هذا الموضوع المتعلق بمفهوم الشريعة الإسلامية المراد تقنينها في مجتمعنا عبارة عن (ecrans de fumee) سواتر دخانية، تخفي خلفها الإهمال والخمول والفساد الذي أدى إلى تدهور التعليم العام وتراجع تصنيف التعليم الجامعي في الكويت. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد.

