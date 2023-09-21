لا تضحوا بالقريب لأجل الغريب!

الاخيرة

أكبر فواجع ليبيا التي هي أقرب لبلد «G.C.C» سابعة بسبب تقارب العادات واللهجة والتقاليد، هو ما حدث في 1/9/69 عندما انقلب إبليس القذافي على حكومة ونيس القذافي التي تمثل نظام الملك الوطني المجاهد الأقرب للملاك محمد إدريس في وضع شبيه باستبدال العراق للملك فيصل الثاني بالطاغية قاسم والرئيس الإنسان عبدالرحمن عارف بالديكتاتور الإبادي صدام حسين... وكيف لأمة تطبل وتفرح عند استبدال حكام أقرب للملائكة بطغاة أقرب للشياطين ولا تدفع الأثمان الباهظة من ظلم وقتل وقمع وفقر ودمار؟!

***

كان ناظر الخاصية الملكية في ليبيا يُدعى إبراهيم الشلحي وكان من البطانات الفاسدة وقد سيطر كحال البطانات على فكر وقرار الملك إدريس حتى قال ولي العهد الحسن الرضا لم أؤمن بالسحر حتى شهدت سيطرة الشلحي الكاملة على عمي الملك، وكانت توجهات الشلحي يسارية لذا جعل الملك ينقلب على أبناء أسرته وفرعها الآخر الذي تنتمي له زوجته مما جعله يخلع ألقابهم وينفيهم إلى الصحراء وهو ما جعل ابن شقيق زوجته يقتل إبراهيم الشلحي فيعدمه الملك ويعيِّن أبناء الشلحي الثلاثة في المناصب القيادية بالجيش والدولة والقطاع الخاص، فطغت على حقبة الملك الزاهد إدريس روائح الفساد الشديد بسبب سكوته عن تجاوزاتهم التي أثارت نقمة الناس وتذمرهم إلى أن انتهى الحال بوصول... إبليس القذافي للحكم...

***

آخر محطة:

1 - وكحال البطانة غير الصالحة في كل مكان وزمان، كان إبراهيم الشلحي يبطن عكس ما يظهر من ود للملك، حيث كان يعمل بسبب يساريته لتحويل ليبيا الملكية إلى جمهورية، لذا نجح في إقناع الملك إدريس -ولم يكن للملك أبناء وكان يكره بتحريض من الشلحي ولي العهد- أن يكون آخر ملك لليبيا وأن يأمر بتحولها لجمهورية بعد وفاته.

2 - في صيف 1969 خرج الملك إدريس في إجازته الأخيرة لليونان وتركيا بعد أن أرسل رسالة لرئيس البرلمان يخبره فيها بأنه قرر ترك الحكم وأن على البرلمان حال انعقاده بعد عطلته الصيفية أن يختار خليفة له دون أن يوصي باختيار ولي عهده ملكاً بعده.

3 - الغريب أن رئيس الأركان عبدالعزيز الشلحي ابن إبراهيم كان يخطط للانقلاب والإطاحة بالملك إدريس في 5/9/69 وكانت غلطته أنه أخبر ممثلي بعض القوى المؤثرة في العالم بذلك الأمر طمعاً بدعمهم ولم يعلم أن هذا كان سبب تعجيلهم بانقلاب «ممثلهم» معمر القذافي الأفضل من «حليفهم» رئيس الأركان عبدالعزيز الشلحي- وقيامه بالانقلاب في الأول من سبتمبر... وكم في التاريخ من عظات وعبر تكشف عن أن الظفر لا يخرج أبداً من اللحم وألا يجوز أن يُضحى بالقريب لأجل... الغريب!

