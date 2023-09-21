3 مغاربة ولبناني وسعودي حصدوا جوائز «التقدم العلمي»

وطن النهار

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين (بجائزة الكويت) في دورتها 41 لعام 2022 التي تمنحها المؤسسة سنويا للعلماء الكويتيين والعرب ممن حققوا إنجازات بارزة ومساهمات علمية وفكرية متميزة في مسيرتهم البحثية على المستوى العالمي.

و(جائزة الكويت) أنشئت عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعم الأبحاث العلمية بمختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثين العرب وهي جائزة تشهد إقبالاً متزايداً من الباحثين العرب في كل مكان.

وتمنح الجائزة في خمسة مجالات، أربعة منها سنوية وهي العلوم الأساسية، والعلوم التطبيقية، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية، والفنون والآداب والخامسة تمنح كل سنتين في مجال العلوم التخصصية الناشئة فيما تقدم لها هذا العام في مجالاتها الخمسة (154) مرشحا.

وقالت المؤسسة إن جائزة العلوم الطبية الأساسية المخصصة لموضوع (علم الجينات البشرية) التي تقدم لها ( 35 ) مرشحا فاز بها الباحث السعودي الدكتور فوزان سامي الكريع الذي يعمل أستاذا للوراثة البشرية في كلية الطب بجامعة الفيصل ورئيس علم الجينوم التطبيقي في مستشفى الملك فيصل التخصصي وذلك تقديرا لأبحاثه في اكتشاف جينات مرضية جديدة وفهم ارتباط المتغيرات الجينية بالتشكل الطبيعي لجسم الإنسان وبحدوث الأمراض عموما والتشوهات الخلقية خصوصا لاسيما المنتشرة في شبه الجزيرة العربية.

وأوضحت أن جائزة العلوم التطبيقية المخصصة لموضوع (تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة) التي تقدم لها ( 30 ) مرشحا منحت للباحث المغربي الدكتور خليل بن الحاج أمين الذي يعمل رئيسا لفريق تكنولوجيا البطاريات في مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأميركية وذلك تقديرا لأبحاثه في مجال تكنولوجيا البطاريات ومساهمته الرائدة في العلوم التطبيقية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والمستدامة.

وذكرت أنه في مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع (الاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية - تخصص الاقتصاد القياسي) فاز بالجائزة التي تقدم لها ( 16 ) مرشحا الباحث اللبناني الدكتور إيلي تامر الذي يشغل حاليا منصب أستاذ في جامعة هارفارد وذلك تقديرا لأبحاثه في موضوع نظرية الاقتصاد القياسي والتحديد الجزئي مع تطبيقاتها على التنظيم الصناعي التجريبي.

وقالت المؤسسة إنه في مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب عن موضوع (الأدب والفن في العالم العربي - تخصص علم السرديات) فاز بالجائزة التي تقدم لها ( 43 ) مرشحا الباحث المغربي الدكتور سعيد عبدالقادر يقطين الذي يعمل أستاذا للتعليم العالي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط وذلك تقديرا لأبحاثه في مجال السرديات ونظرية الأدب والنقد الأدبي والتراث السردي العربي الإسلامي والثقافة الشعبية والنص المترابط.

وأضافت أنه فاز بالجائزة في مجال العلوم التخصصية الناشئة عن موضوع علوم وتكنولوجيا المواد النانوية وتطبيقاتها التي تقدم لها (30) مرشحا الباحث التونسي د. محمد الهادي عمر المطوسي الذي يعمل أستاذا للكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة فلوريدا الأميركية وذلك تقديرا لأبحاثه في فهم ومراقبة وتصميم الواجهات بين البلورات النانوية غير العضوية والأنظمة البيولوجية وغير البيولوجية والجوانب الأساسية والتطبيقية للنقاط الكمومية لأشباه الموصلات والجسيمات النانوية المعدنية والعناقيد النانوية.

