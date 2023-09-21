العتل أول مهندس خليجي يحصل على عضوية المعهد البريطاني

وطن النهار

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منح معهد المهندسين المدنيين البريطاني «ice» رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل العضوية الفخرية كأول مهندس خليجي وعربي يحصل على هذه العضوية الفخرية وفق ما قاله نائب رئيس المعهد سيان هارز في ختام حفل توقيع «المهندسين» مع المعهد البريطاني أمس بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيلندا لويس اتفاقية تعاون مشترك بينهما.

وقال رئيس «المهندسين» في المناسبة أتوجه بالشكر على هذه العضوية، وهذا التكريم الذي نعتبره تكريما للمهندس الكويتية والعربي، معربا عن أمله في أن يستمر التعاون بين الجانبين في المستقبل للاستفادة من الخبرات البريطانية في تطوير مهارات المهندس الكويتي.

وأعرب العتل عن شكره الجزيل للسفيرة لويس على رعايتها التعاون بين المهندسي الكويتيين والمجتمع المدني في بريطاني، مضيفا أننا سنعمل معا على نقل المعرفة على جميع المستويات وخاصة في مجال البنية التحتية وتحسين الطرق وبناء الجسور.

