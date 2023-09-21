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وطن النهار

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تغيير نشاط موقع المسلخ إلى موقع لسوق الخيام

فايز الزعل
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الخميس 21 سبتمبر 2023

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وافقت لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي، على اقتراح لجنة الأسواق العامة تغيير نشاط موقع المسلخ الى موقع لسوق الخيام بصفة مؤقتة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية، مع تعديل الرأي الفني.
واعتمدت اللجنة، في اجتماعها أمس، برئاسة فهد العبدالجادر، طلب تعديل مساحة موقع الهيئة العامة للبيئة «مخفر الشويخ سابقا» المذكور في قرار المجلس البلدي في منطقة الشويخ الثالثة، بينما أبقت على جدولها كلاً من، طلب مؤسسة الموانئ الكويتية استقطاع جزء من موقع المنطقة التخزينية العاشرة بالدوحة لمصلحة وزارة الدفاع، و الموافقة النهائية على إعادة تنظيم الجزء المحترق في أسواق المباركية بالقطعتين 4 و7 من منطقة القبلة، لحين دعوة أدارة المخطط الهيكلي ومؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة الدفاع، والمجلس الوظني للثقافة والفنون والآداب.
وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي، كتاب وزارة الداخلية بشأن المحافظة على الحدائق العامة في مناطق السكن النموذجي من عبث الشركات والجمعيات التعاونية وغيرها والحفاظ على سكينة أهالي المنطقة.


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