«الوطني لحقوق الإنسان» يطالب بمعالجة حالات المكوث بالمستشفيات

وطن النهار

شارك الديوان الوطني لحقوق الانسان في مناقشة موضوع طويلي المكوث في مستشفى الفروانية بحضور مدير المستشفى د. علي المطيري.

وقد مثل الديوان اعضاء لجنة الشكاوى والتظلمات منى العطية والعنود العتيبي، ولجنة حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة د. زينب المعراج، ولجنة حقوق الطفل وممثلها يحيى الدخيل.

وقالت منى العطية مقرر لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان ان الاجتماع ناقش تفاصيل حالات المكوث الطويل في المستشفيات وخلص إلى ضرورة اصدار التشريعات الضرورية لحل هذه المشكلة المزمنة من خلال ضمان مصلحة المرضى وحماية الكادر الطبي وتحميل المسؤولية المقررة على ذوي المرضي او المسؤولين عنهم قانوناً.

