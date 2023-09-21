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بلدية مبارك بدَّلت 59 حاوية قديمة


أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية مبارك الكبير فهد القريفة الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير 3 مخالفات لبائع متجول ورفع 58 سيارة وقوارب مهمله وبقالات ودراجات نارية وحاويات سكراب ووضع 165 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وبقالات وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتهم بعد انتهاء المدة المحددة بالاضافة الى تبديل 59 حاوية قديمة بجديدة. وأشار إلى مواصلة الجولات الميدانية من قبل الفرق الرقابية وعدم تهاونها الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.


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