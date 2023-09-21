الجوعان: شخصيات كويتية وعربية تحيي «يوم السلام»

وطن النهار

أقام معهد المرأة للتنمية والسلام مؤتمرا صحافيا بمناسبة يوم السلام العالمي الثامن والاجتماع الأول لشبكة المرأة العربية للسلام الذي ينظمه المعهد في الفترة 24-28 سبتمبر الحالي في فندق كراون بلازا ويشارك فيه عدد من الشخصيات العربية من داخل الكويت وخارجها.

وأعلنت رئيس المعهد المحامية كوثر الجوعان عن تنظيم احتفالية السلام يوم 25 سبتمبر الحالي برعاية وحضور الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح تحت شعار (الكويت تحتضن احتفالية السلام).

وقالت الجوعان: إن المعهد يحتفل سنوياً باليوم العالمي للسلام تأكيداً لمسيرة المعهد واختيارا لنهج الوطن بالجنوح نحو السلام وتأكيداً للدور الوطني الموصول من شعبنا الطيب المسالم وتأكيداً لرسالة الكويت التي تحملها نحو العالم بأكمله وهي رسالة السلام والإنسانية.

وثمنت الدور الداعم لراعي الاحتفالية لافتة إلى تقديره لأهمية ما نقوم به من رسالة مجتمعية ذات تأثير لافت في المجتمع مؤكدة على مواصلة السير على النهج نفسه الذي اخترناه.

وقالت: يحتفل العالم سنوياً باليوم الدولي للسلام في 21 سبتمبر وفق إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ ليكون يوماً موقوفاً لتعزيز السلام بالاحتفال لمدة 24 ساعة من اللا عنف ووقف إطلاق النار. ويحمل شعار هذا العام هو (العمل من أجل السلام: طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية).

وأكدت الجوعان أن اهتمام معهد المرأة للتنمية والسلام منذ اختيار اسمه وشعاره ينطلق من ثوابت مجتمعنا الطيب المسالم وشعار دولتنا وجهودها نحو تعزيز قيم السلام في العالم.

ووصفت المشاركين في الاحتفالية بأنهم شخصيات رفيعة المستوى ستشارك في هذا الحدث المهم وبحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط الذي يشارك معهد المرأة للتنمية والسلام احتفاله بيوم السلام العالمي.

شبكة المرأة

وأعلنت عن إطلاق شبكة المرأة العربية للسلام ومقرها الكويت منوهة بأن الشبكة تابعة لإدارة معهد المرأة للتنمية والسلام ومن أهم قطاعاته الذي انطلقت منه الفكرة.

وتابعت قائلة: إن بناء الشبكة كتنظيم هي أداه تقنية من أجل توحيد الجهود وتعبئة الطاقات الإنسانية وتوجيهها نحو غايات محددة مع ما يفترضه ذلك من تعاون الأعضاء وتوزيع الأدوار والتنسيق للعمل في مجال السلام من مشاركة في المفاوضات التي تستدعي وجودها الفاعل والمؤثر.

وأوضحت ان معهد المرأة للتنمية والسلام سيقدم ثلاث جلسات عمل يوم 26 سبتمبر الحالي تختص الجلسة الأولى بدور الكويت المحوري في عملية السلام والثانية ستتحدث عن سيناريوهات مستقبل الحضور النسائي في المنطقة العربية، والثالثة ستكون عن دور النساء في مسارات السلام،

كما بينت أن الاجتماع الأول لعضوات الشبكة في المقر الكويت سيكون صباح يوم الأربعاء المقبل.

واختتمت الجوعان حديثها قائلة: يحدوني الأمل أن يثمر عملنا وجهودنا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات وحروب ودمار ونزوح وتشريد، ليكن عملنا المشترك من منطلق تحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان في العيش بكرامة وسلام.

