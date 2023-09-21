أطنان المواد الإغاثية الكويتية تتقاطر لإغاثة المنكوبين في ليبيا

وطن النهار

أقلعت صباح أمس الأربعاء طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية وسيارة إسعاف وتعد السابعة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك.

ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وبقية الوزارات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية إثر إعصار (دانيال) الذي تعرضت له مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة: إن العمل الإنساني الكويتي ينطلق من حرص القيادة السياسية العليا على دعم الأعمال الإنسانية ومعالجة تداعيات الكوارث الطبيعة والتزاما من الكويت بالاتفاقيات الدولية والمعايير الإنسانية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات للمنكوبين والمتضررين حول العالم.

وأكد الحساوي أن الهلال الأحمر على تواصل مستمر مع نظيره الليبي بشأن الوقوف على احتياجاتهم الطبية في ليبيا إذ تم إرسال أسرة طبية ومولدات كهربائية وغيرها.

وأعرب عن الشكر لوزارات الصحة والخارجية والدفاع الكويتية على التواصل الدائم وتوفير وتلبية احتياجات الشعب الليبي الشقيق وتسهيل عملية نقل المساعدات آملا أن تخفف هذه المساعدات من آثار كارثة إعصار (دانيال) ومن معاناة الشعب الليبي الشقيق. وكانت الطائرة السادسة من الجسر الجوي الكويتي قد وصلت أمس الثلاثاء إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المستلزمات الطبية المتنوعة لإغاثة ضحايا إعصار (دانيال) علما أن الطائرة الأولى حطت في ليبيا الأربعاء الماضي وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية. أما الطائرة الثانية فتم تسييرها الخميس الماضي وعلى متنها 41 طنا فيما بلغت حمولة كل من الطائرات الثالثة والرابعة والخامسة 10 أطنان لكل منها والتي أقلعت تواليا أيام السبت والأحد والاثنين محملة بالمواد الطبية والإغاثية المتنوعة.

