جواد بوخمسين: هدفنا تحقيق التضامن الفكري العربي.. وطرح الرؤى والأفكار في القضايا المختلفة

وطن النهار

تقدم عضو مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي السيد جواد بوخمسين، بخالص الشكر والتقدير نيابة عن مجلس إدارة المؤسسة، إلى وزيرة الثقافة المصرية د نيفين كيلاني وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة د هشام عزمي، على الأداء والتنظيم المميزين للندوة التي عقدت على مدار يومين (الإثنين والثلاثاء)، بدار الأوبرا المصرية لمناقشة التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عقدين 2000 - 2020»، معبرا عن سعادته بإطلاق ومناقشة التقرير الثاني عشر بأرض الكنانة.

وقال السيد جواد بوخمسين خلال مداخلته في الجلسة الختامية لندوة مناقشة التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية: إن اختيار مصر لإطلاق هذا التقرير جاء تقديرا لدورها الريادي على المستويين الفكري والثقافي، موضحا أن مؤسسة الفكر العربي كيان فكري قوي في المنطقة العربية يقدم أبحاثاً مدروسة بعناية وأنشطة ثقافية مميزة، ومجلس أمناء المؤسسة مستمر في مهمته الرئيسية بدعم الفكر العربي.

وأكد أن الهدف من مؤسسة الفكر العربي هو تحقيق التضامن الفكري العربي وطرح الرؤى والأفكار في القضايا المختلفة، موضحا أن جميع الجلسات التي عقدت على مدار يومين في ندوة مناقشة التقرير الثاني عشر شهدت ثراء فكرياً ومشاركة ومداخلات متميزة للغاية، تعكس جودة وموضوعية محاور التقرير، والجلسات لم تترك أمراً فكرياً لم تتحدث عنه.

وتقدم السيد جواد بوخمسين بخالص الشكر إلى جامعة الدول العربية، على دورها الكبير في دعم المؤسسة والتنسيق معها لدعم الفكر العربي ، ونشكر مصر على الاستضافة الكريمة، موجها الشكر لسمو الأمير خالد الفيصل رئيس مؤسسة الفكر العربي ورئيس مجلس أمنائها، على مبادرة إطلاق تلك المؤسسة عام 2000 لمصلحة دعم الفكر العربي، وعلى دعمه المستمر لأنشطة المؤسسة الفكرية والثقافية.

وأكد استمرار مجموعة بوخمسين القابضة في دعم الفكر العربي وفي أنشطة العمل الخيري والإنساني بالمنطقة العربية باعتباره دوراً وواجباً مجتمعياً على كل المؤسسات، داعيا المؤسسات والكيانات المالية العربية إلى ضرورة دعم المؤسسات البحثية الفكرية.

وأشاد السيد جواد بوخمسين بجهود الدولة المصرية في دعم الفكر العربي على مدار العصور، وخاصة دعم مؤسسة الفكر العربي، مشيرًا إلى أن الاجتماع التأسيسي للمؤسسة عام 2000 كان في العاصمة المصرية القاهرة، والمؤتمر السنوي الأول عام 2001 كان أيضا بالقاهرة.

