هنري العويط: هدفنا إثارة الوعي وإطلاق عملية

وطن النهار

عبر المدير العام لمؤسسة الفكر العربي د. هنري العويط، عن خالص شكره وتقديره لعضو مجلس أمناء المؤسسة السيد جواد بوخمسين، على جهوده الكبيرة ودعمه المستمر لمؤسسة الفكر العربي لتحقيق التكامل الثقافي العربي، موضحا أن الفكرة التي قامت عليها المؤسسة هي مبادرة للتضامن بين الفكر والمال.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للندوة التي نظمتها مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين (الاثنين والثلاثاء)، بمقر المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية،لمناقشة التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عقدين 2000 - 2020»، والتي حضرها السيد جواد بوخمسين.

وقال د. هنري العويط: إن المداخلات والأسئلة في الجلسات الخمس التي عقدت لمناقشة التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية، شهدت ثراء فكرياً وكثافة في مضامينها، موضحا أنه ثبت من خلال تلك الجلسات المهمة أن إطلاق مبادرات تعني بالفكر العربي وإصدار تقارير وعقد ندوات ليس رفاهية أو نشاطاً زهنياً فقط، بل هو من الأولويات في المجتمع العربي لأن مناقشة الفكر العربي أصبح حاجة أساسية وماسة.

وتابع أن إصدار هذا التقرير وعقد هذه الندوة أمر مفيد لنا جميعا كمتخصصين عرب في الفكر، موضحا أن التقدير الذي وجده من المشاركين والمتحدثين في الندوة تحملنا مسؤولية كبيرة في مؤسسة الفكر العربي لمواصلة جهودنا المشتركة لخدمة الثقافة والفكر في العالم العربي،موضحا أن التقرير لا يدعي بلوغ المستوى الكامل من الدراسة الشمولية المستفيضة،ولكن الهدف من التقرير وعقد ندوة لمدة يومين بالعاصمة المصرية القاهرة هو لفت الانتباه وإثارة الوعي وإطلاق عملية التحفيز على مواصلة الاهتمام والبحث.

وأوضح المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، أن هناك عددا من الموضوعات أصبحت مزمنة وبمثابة ثوابت تتكرر في الندوات والتقارير الفكرية مثل الهوية والتعددية والدولة الوطنية والقومية،موضحا أن الاستمرار في طرح هذه القضايا يعني أنها قضايا ما زالت قائمة في الواقع وما زالت تجد الدراسة والحلول الشافية، والمهم هو تجديد التفكير فيها ودراسة المفاهيم والمقاربات بشأنها.

وقال إن المطلوب من المفكرين والباحثين العرب هو محاولة الخروج من أزمة الفكر العربي خاصة مع الأزمات الداخلية والخارجية التي تمر بها المنطقة، منوها أنه يجب العمل على الارتقاء بالفكر العربي ليصبح في مستوى فكر الأزمات ويكون فكراً قادراً على وضع خارطة طريق.

وأضاف أن الكتاب الشهير لعميد الأدب العربي طه حسين الذي صدر منذ 80 عاماً «مستقبل الثقافة في مصر» تطرق لأهمية الثقافة والأدب في مصر، موضحا أن السؤال الملح الآن هو ما مستقبل الفكر والثقافة في العالم العربي؟

وتابع د. هنري العويط، أن مؤسسة الفكر العربي اختارت التكامل شعارا وهدفا لها، ونعمل جميعا في المؤسسة بهذا الشعار، داعيا إلى أهمية ثقافة التعاون، لأنه لا يمكن أن تتحقق نهضة في العالم العربي إلا بمزيد من التعاون في مجال الثقافة والفكر.

وقال العويط، إنه لولا التعاون بين الخبراء والباحثين العرب ما صدر التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية، مقدما خالص شكره لوزيرة الثقافة المصرية د.نيفين كيلاني على دعمها هذا الملتقى الفكري، ولولا الشراكة البناءة والتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة ما تم عقد هذا الملتقي بدار الأوبرا المصرية العريقة موجها الشكر على التعاون الكبير من قبل أمين عام المجلس الأعلى للثقافة د هشام عزمي. وتابع «نأمل أن تكون تلك الندوة بداية لسلسلة تعاون كبير مع وزارة الثقافة المصرية، قائلا «الفكر العربي أمانة في أعناقنا جميعا، ونشر الفكر العربي مسؤوليتنا المشتركة وأنا على ثقة تامة بأننا سنتحمل تلك المسؤولية ولن نفرط في الفكر العربي». وخلال كلمته في الجلسة الختامية وجه أمين عام المجلس الأعلى للثقافة د هشام عزمي الشكر لمؤسسة الفكر العربي على إطلاق التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية من القاهرة، فهو أمر نفخر ونعتز به، موضحا أن التقرير تميز بخصوصية شديدة عن كل التقارير السابقة، في معالجة موضوعاته المطروحة بشكل موضوعي. وقال عزمي: «اسمحوا لي بالأصالة عن نفسي أن أعبر عن سعادتي باستضافة هذا الحدث المهم الواعد بحضور الكوكبة المميزة والمبدعين من مصر وجميع الدول العربية الذين أثروا الحوار،وهذا الملتقى شهد نجاحاً كبيراً جدا بحضورهم»، موضحا أن نجاح هذا الملتقى الفكري هو دافع لمزيد من الشراكة والتعاون مع مؤسسة الفكر العربي.

وأضاف أن التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية «الفكر العربي في عقدين 2000-2020»، أعطى الفرصة لإلقاء الضوء على الكثير من القضايا الملحة في الوطن العربي والتي تلقي بعبء كبير على كاهل الثقافة العربية،موضحا أن الندوة التي ناقشت التقرير على مدار يومين كانت بمثابة تظاهرة ثقافية شهدت طرح الكثير من القضايا الفكريّة المهمة، موضحا أنه سيكون هناك تنسيق كبير خلال الفترة المقبلة مع مؤسسة الفكر العربي لتعزيز التعاون في مجال دعم الفكر العربي، خاصة أن التحديات التي تواجه الثقافة العربية كبيرة ، والموضوعات التي طرحت في المناقشة بالتقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية كثيرة جدا وأبرزها موضوع الهوية، الذي يمثل تحديا كبيرا وينبغي أن نجلس معا مرة أخرى لمناقشة قضية الهوية.

وألقى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الضوء على قضية مهمة أخرى تطرق لها التقرير الثاني عشر للتنمية الثقافية هي التعليم، وكتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر تحدث كله عن التعليم بشكل أكبر من الثقافة، موضحا أنه في الوقت الحالي يشهد العالم العربي تعدد في النظم التعليمية وهو أمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق بين الجهات. وتابع أن اللغة العربية قضية تحتاج وقفة جادة من المجتمعات العربية، بسبب انهيار اللغة العربية بين الشباب العربي، فضياع اللغة كارثة وأزمة، وهناك أزمة كبرى بين الشباب في العالم العربي لعدم استخدامهم اللغة العربية للتواصل بينهم، وأصبحوا يستخدمون لغة أخرى غير العربية للتواصل بينهم، ويجب أن تكون هناك مساحة كبيرة جدا لمناقشة اللغة العربية في الندوات واللقاءات الفكرية. وأضاف أن قضية التكنولوجيا من القضايا المهمة أيضا التي يجب أن يتعامل معها الفكر العربي، والذكاء الاصطناعي ليس موضوعاً جديداً بل هو موضوع قديم، والجديد حاليا هو الغزو الحادث منذ نوفمبر الماضي وهو ثورة «الميتا فيرس» وهو التطور التكنولوجي الهائل الحقيقي ، والعرب في حالة سلبية جدا في التعامل مع الثورة المعلوماتية، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يعتمد على المعلومات المتوفرة على شبكات الانترنت. وبين أن الرصد الغربي مختلف تماما عن التناول العربي لبعض القضايا مثل حرب أكتوبر على سبيل المثال، فالكتب الغربية تتحدث عن أمور غير حقيقية لتزييف الواقع والتاريخ ،مشددا على أن هناك أزمة حاليا في المجتمعات العربية بأن الجيل العربي غير محصن معلوماتيا.

