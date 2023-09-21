البنوان: السفر حالة متقدمة تحفز الإنسان للاطلاع على حياة الشعوب

الخميس Al wanees

أكد الرحالة مساعد البنوان أن السفر حالة متقدمة من الشيء الذي يحبه الانسان مهما كان التوجه او الرغبة على مختلف توجهاتها ومسمياتها في الحياة ومنها حب السفر والاطلاع على حياة الشعوب الاخرى والاستكشاف داء، ذلك بعد ان قطع شوطا كبيرا في رحلات السفر ووضع قدمه في مناطق لم يسبق ان سافر اليها أحد سواء من الكويت او الخليج، جاء ذلك خلال المحاضرة التي شارك بها وكانت تحت عنوان «تغير ثقافة السفر الخليجية» وهي ضمن فعاليات برنامج تكوين الثقافي لشهر سبتمبر الحالي والتي تقام في فرع تكوين بمنطقة الشويخ، وكان في مقدمة الحضور المشارك نائب رئيس تحرير «النهار» الكاتب سامي عبداللطيف النصف وأيضاً عدد من المهتمين بعالم الرحلات السياحية.

كما تحدث مساعد البنوان قائلا: «قررت ان تكون وجه السفر غير ما اعتدنا عليه من دول كنا نسافر اليها في كل سنة وتكرار هذه الرحلة وفضلت ان اتجه الى اميركا الجنوبية، ولماذا تم الاختيار الى هذه القارة بالذات فهي لعدة اسباب اهمها ان الكثير يعرف عن آسيا وافريقيا واستراليا وأميركا الشمالية، والمنطقة الوحيدة التي لا تربطنا بها اي علاقة سواء ثقافيا أو حتى الاخبار إلى يومنا هي أميركا الجنوبية، وايضا دفعنا الفضول للمعرفة والاستكشاف على الرغم من التحذيرات بانها خطرة، وعلى الرغم من الحرص ان اكون في مسار الامان، خوفا من المخاطر الا انني لم اواجه اي مشكلة، وعلى عكس ما قيل لي وأذكر أنني عندما أنزل الصور على «الانستغرام» اجد ردود الفعل من المتابعين عن خطورة وجودي في أميركا الجنوبية وبعد سنوات استطعت أن أكون قروبات للرحلات الى كولمبيا وغيرها من الدول الاخرى».

واضاف ايضا: «أتت فكرة عمل القروبات بعد اقتراحات عدة في ان تكون هناك رحلات ذات مسار معلن، وبمقابل مادي، وايضا سعى المشاركون في أن تكون دولاً أخرى غير التي اعتدنا ان نزورها سواء في الخليج او الوطن العربي او دول العالم وايضا استكشاف مناطق لم يذهب اليها السياح، وتوالت الرحلات ولم أكن - في الحقيقة - انوي ان أؤسس لتلك الرحلات وبالتالي كان المشاركون لا يعرف بعضهم بعضاً وقد ساعدت هذه الرحلات في أن يكوِّنوا علاقات صداقة ومعرفة فيما بينهم».

وتطرق ايضا الى حرصه الشديد على توفير جميع الوسائل المهمة واللازمة لاستمرارية الرحلة وانه يعتبر سلامة المسافرين من صميم عمله وذات أهمية قصوى بالنسبة إليه خاصة أن كل نوع من انواع السفر له ميزة.

وقال ايضا «خلال رحلات السفر التي اقوم بها وحدي تكونت عندي افكار مختلفة ساهمت في تغييري الى الأفضل، خاصة أنني أفضل أن أسافر «بروحي» لأنني لن أكون مرتبطاً مع شخص آخر، بل اضع مساري وخطتي خلال الرحلة باختياري». واضاف ايضا «تجربتي كانت غنية مع القروبات التي كانت معي على مختلف التوجهات والأفكار ولكنهم جميعا يكون لديهم هدف واحد في تلك الرحلات وهو الاستكشاف وزيارة الأماكن المختلفة».

