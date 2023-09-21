نجوم الأغنية العربية في «موسم الكويت»

الخميس Al wanees

تنطلق مساء اليوم أولى حفلات موسم الكويت من إنتاج وتنظيم «باشا غروب» بحفل استثنائي يجمع بين النجوم احمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي، بينما سيكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر طرفاه النجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية ويقدمه كلا من الاعلاميين المميزين عبدالله مال الله واسرار السعيد، ويشارك النجوم في وصلاتهم الغنائية المتألق احمد عصام وهو الاشهر في عالم المؤثرات البصرية.

«موسم الكويت» رهان جديد للمنتج حسين موسى الذي يمضي قدما في مشروعه الفني الذي يرتكز على استقطاب نجوم الأغنية وتقديمهم بصورة مغايرة عن السائد بالاشتغال على عناصر الإبهار البصري والديكورات الضخمة للمسرح واحدث التقنيات لاخراج الحفلات بشكل مميز. وفي هذا الصدد قال موسى في تصريح صحافي ان العمل يجري على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم «موسم الكويت»، لافتا الى ان ثمة العديد من المفاجآت التي سيشهدها الحفل فضلا عن الفقرات المتنوعة لفرسان الليلتين من جهة أخرى، أكد موسى ان حفلات الموسم تعكس قيمة ومكانة الكويت على خارطة الترفيه العربية، وان المهرجان امتداد شرعي للعديد من المشاريع المماثلة التي شهدتها الكويت منذ سنوات، مشيرا الى ان الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن الحفلات الأخرى التي سيعلن تفاصيلها لاحقا.

الجدير بالذكر ان الفنان احمد سعد طرح أخيرا مجموعة مميزة من الأغنيات وكذلك الفنانون محمد حماقي ورامي صبري وأصيل ويستعد نجوم الموسم بجدول دسم للحفل ولاسيما ان إطلالتهم في الكويت لها خصوصيتها في ظل تفاعل الجمهور الكويتي مع نجوم «موسم الكويت». كما يجهز الفنان بدر الشعيبي للعديد من المفاجآت خلال الحفل في ظل تألقه الفترة الماضية وحرصه على انتقاء مجموعة من الأغنيات المختلفة عن السائد ما وضعه في مكانة مختلفة بين أقرانه من جيل الشباب.

